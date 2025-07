V Cerknem bodo igrali na piščal iz kosti jamskega medveda

Ob 30-letnici najdbe neandertalčeve piščali bodo na Glavnem trgu v Cerknem pripravili dva koncertna večera. V petek, 18. julija, bo nastopil Magnifico s svojo zasedbo, poleg njega pa še TačMi Brass Band.

Magnifico se je v okviru priprav na izid plošče Alpe Adria, njegovega prvega studijskega albuma po skoraj desetletju, konec maja podal na istoimensko turnejo. Nova plošča Alpe Adria bo izšla predvidoma jeseni in prinaša izjemno domišljeno kombinacijo različnih glasbenih vplivov, ki Magnifica spremljajo skozi vso glasbeno kariero, tokrat pa jim je vdihnil popolnoma novo svežino in kvaliteto.

Neobičajno glasbilo, ki ni niti piščal niti flavta, je izdelano iz stegnenice jamskega medveda.

V tem večeru bo nastopila še zasedba TačMi Brass Band s široko paleto glasbe: od balkanske, narodnozabavne do pop rock priredb. Tudi letos so na festivalu malih instrumentalnih skupin v Dravogradu prejeli zlato plaketo s pohvalo in si priborili še nastop na največjem trubaškem festivalu v Guči. Njihovi nastopi so nepozabno glasbeno doživetje, polno energije in strasti.

Na osrednjem dogodku v sklopu 30-letnice najdbe neandertalčeve piščali, ki velja za najstarejše glasbilo na svetu, bosta na skupnem koncertu v soboto, 19. julija, ob 21. uri sodelovala tolminski Jazz Punt Big Band in Boštjan Gombač, ki bo zaigral na rekonstrukcijo piščali. Na koncertu bomo premierno slišali glasbeno delo Triakonta, ki ga je posebej za to priložnost napisal skladatelj Žiga Stanič.