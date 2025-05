V Cannesu nagrade delijo tudi psom, ki so nastopili v filmih (FOTO)

Pozabite na strogi kodeks oblačenja filmskega festivala v Cannesu – gostje priljubljene podelitve nagrad Palm Dog, ki jo vsako leto podelijo med festivalom, so konec tedna izkoristili svojih pet minut slave za valjanje po odru in lajanje na konkurenco.

Na ducate ljudi se je zbralo na prireditvi, kjer so počastili pasje zvezde filmskega sveta ob 25. obletnici te edinstvene nagrade. Človeški gostje so srkali vino in se navduševali nad štirinožnimi zvezdniki različnih pasem, ki so bili veseli pozornosti, čeprav očitno nekoliko zmedeni.

Letos je nagrado prejela Panda, islandska ovčarka, ki nastopa v islandski družinski drami The Love That Remains režiserja Hlynurja Palmasona, ki je bil predvajan zunaj tekmovalnega programa. Panda, Palmasonova psička, se dogodka ni mogla udeležiti, je pa nagrado – rdečo rutko z napisom Palm Dog 2025 v zlatem vezenju – sprejela v vnaprej posnetem videu. V njenem imenu pa jo je prevzela psička Lola.

Zmagal tudi Messi

Pretekli zmagovalci vključujejo Messija, border collieja iz filma Anatomija padca, ki je po uspehu dobil celo svojo francosko televizijsko serijo, in Brandy, pitbulko, ki jo ima Cliff Booth, lik Brada Pitta v filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu. »Panda še ne ve, kaj je dosegla, ampak verjamem, da se bo dobro počutila, ko bo nosila to rutko,« je povedal producent filma Anton Máni Svansson.

Pando so izbrali, ker je osrednji del družinskega življenja v filmu, je pojasnila članica žirije Wendy Mitchell. »Letos je bilo veliko odličnih kandidatov, a ta psička je v samem srcu filma,« je povedala.

25 let že podeljujejo to nagrado.

Veliko nagrado žirije Palm Dog pa je prejel pasji dvojec – Pipa, terier Jack Russell, in Lupita, mešanka s pasmo podengo – iz filma Sirat francosko-španskega režiserja Oliverja Laxeja, ki je nagrado tudi prevzel.

Posebno nagrado Mutt Moment sta prejeli jazbečarka Hippo in rotvajlerka Rosie za prizor v filmu Pillion. »Hippo nosi film na svojih kratkih nogah,« je ob tem dejal režiser Harry Lighton.

Ustanovitelj nagrade Palm Dog Toby Rose je dejal, da ga pogosto sprašujejo, zakaj bi psi sploh prejemali filmske nagrade. »Zame je to samoumevno. Ko je kamera usmerjena v njih in opravijo svojo vlogo, izstopajo,« je dejal.

Eni so bili bolj, drugi manj navdušeni. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Pasje zvezde so bile najbrž nekoliko zmedene. FOTO: Stephane Mahe/Reuters