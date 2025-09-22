V boju za zlato školjko tudi Nehvaležna bitja

V San Sebastianu na severu Španije se je v petek začel 73. mednarodni filmski festival. Španska filmska producentka Esther Garcia je na odprtju prejela nagrado festivala za življenjsko delo, Mednarodna zveza filmskih kritikov pa je brazilski drami Še vedno sem tukaj podelila prestižno nagrado fipresci grand prix za najboljši film letošnjega leta.

Film, ki ga je režiral Walter Salles, pripoveduje resnično zgodbo matere petih otrok, katere mož, politik Rubens Paiva, je izginil med brazilsko vojaško diktaturo med letoma 1964 in 1985. Po oceni Mednarodne zveze filmskih kritikov je film presunljiv prikaz grozot nastajajoče diktature z intimne perspektive matere, ki se bori za preživetje in dostojanstvo svoje družine, ne da bi se zatekal k melodramatičnim prijemom.

Še vedno sem tukaj je svetovno premiero doživel leta 2024 na filmskem festivalu v Benetkah, kjer je osvojil zlatega leva za najboljši film in najboljši scenarij. Poleg številnih mednarodnih nagrad je drama marca lani osvojila oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film.

V 73. izdaji je festival sicer odprla svetovna premiera argentinske drame režiserja Daniela Hendlerja 27 noches (27 noči), ki z ostrimi dialogi in subtilnim humorjem raziskuje teme, kot so staranje, svoboda in vprašanje avtonomije starejših. Je tudi eden od 17 tekmovalnih filmov, ki se potegujejo za zlato školjko, ki jo bodo podelili prihodnjo soboto. V tem delu tekmuje tudi celovečerni film Nehvaležna bitja slovenskega režiserja Olma Omerzuja, ki živi in dela na Češkem.

Poleg Cannesa , Berlina, Benetk in Locarna velja festival v severnošpanskem obalnem mestu za enega največjih filmskih dogodkov na svetu.

Izbor najboljših celovečernih filmov leta

V tekmi za zlato školjko so poleg Nehvaležnih bitij med drugim Ballad of a Small Player oskarjevca Edwarda Bergerja, The Fence in Couture francoskih režiserk Claire Denis in Alice Winocour ter Franz poljske režiserke Agnieszke Holland.

Kitajski dokumentarni filmar Xiaoyu Qin se za zlato školjko poteguje s filmom Her Heart Beats in Its Cage, belgijski filmski ustvarjalec Joachim Lafosse, ki je bil pred desetletjem v San Sebastianju že izbran za najboljšega režiserja, pa s filmom Six Days in Spring. Med 17 filmi v glavnem tekmovalnem programu je tudi Nuremberg Američana Jamesa Vanderbilta.

Izbor najboljših celovečernih filmov leta, ki še niso bili prikazani v Španiji in so bili nagrajeni s kritiškim priznanjem in/ali nagradami na drugih mednarodnih festivalih, na festivalu prikažejo v sekciji Perlak in se potegujejo za 50.000 evrov vredno nagrado občinstva za najboljši film ter 20.000 evrov vredno nagrado za najboljši evropski film. V tej sekciji se za nagradi med drugim potegujeta Sentimental Value Joachima Trierja in Čarovnik iz Kremlja Olivierja Assayasa.

Skupno bodo na festivalu, ki se bo s podelitvijo nagrad končal 27. septembra, v različnih festivalskih sklopih prikazali več kot 200 filmov.

Poleg Cannesa, Berlina, Benetk in Locarna velja festival v severnošpanskem obalnem mestu za enega večjih filmskih dogodkov na svetu. Letos na njem pričakujejo imena, kot so ​Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Colin Farrell, Paul Dano, Matt Dillon in Juliette Binoche, ki bo prikazala svoj režijski prvenec, dokumentarec IN-I In Motion, v katerem je črpala iz svojih izkušenj iz plesno-gledališke predstave In-I, ki jo je pred leti ustvarila s koreografom Akramom Khanom.