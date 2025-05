V 247 letih ene najbolj znanih opernih hiš se kaj takšnega še ni zgodilo

Južnokorejski dirigent Čang Mjung Hun bo v znameniti milanski operni hiši Scala na položaju glasbenega direktorja nasledil Italijana Riccarda Chaillyja, potem ko se bo temu leta 2026 iztekla pogodba, so sporočili iz svetovno znane glasbene ustanove. Čang, ki je tako kot Chailly star 72 let, bo ustanovo po zdajšnji pogodbi vodil do leta 2030. Scala, ustanovljena leta 1778, velja za sanjski oder za operne pevce z vsega sveta. Čang bo prvi azijski glasbeni direktor v njeni 247-letni zgodovini.

Maestro Čang Mjung Hun je dirigiral vodilnim svetovnim orkestrom v Evropi, Aziji in ZDA.

Njegove vezi s Scalo so se začele leta 1989, nato je redno sodeloval pri sezonskih delih in mednarodnih turnejah. Vodil je devet oper, dirigiral 84 predstavam in 141 koncertom. Njegovo imenovanje v upravnem odboru utemeljujejo takole: »Ta nominacija je znak kontinuitete, za naslednjih nekaj let imamo veliko projektov in zdaj bo maestro v ospredju ... Z njim se bodo pri nas okrepili ne le glasbeni, ampak tudi človeški odnosi.«

Maestro je dirigiral nekaterim vodilnim svetovnim orkestrom v Evropi, Aziji in ZDA. Mednarodno pozornost je kot pianist vzbudil pri sedmih letih, leta 1974 je bil drugi na mednarodnem tekmovanju Čajkovskega v Moskvi, ki je eden najpomembnejših dogodkov v mednarodni glasbeni skupnosti na svetovni ravni.

Riccardo Chailly bo položaj zapustil prihodnje leto. FOTO: Gert Mothes/Gewandhausochester Leipzig PR

Po študiju glasbe na Mannes School in Juilliard School v New Yorku je leta 1979 postal asistent Carla Marie Giulinija v Losangeleški filharmoniji, dve leti pozneje je bil imenovan za izrednega dirigenta. V osemdesetih je bil glavni dirigent nemškega orkestra Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern in glasbeni direktor pariške Opere Bastille, danes Pariške nacionalne opere. Leta 1995 je, ko je bil na čelu evropskih orkestrov, ustanovil Asia Philharmonic Orchestra, ki ga sestavljajo najboljši glasbeniki iz osmih azijskih držav.

Južni Korejec bo v Scali nasledil Milančana Riccarda Chaillyja, ki je študiral na konservatorijih v Perugii, Rimu in Milanu ter na Accademia Musicale Chigiana, kariero pa je začel kot asistent Claudia Abbada v Scali. Leta 1980 je bil imenovan za glasbenega direktorja Berlinskega radijskega simfoničnega orkestra, leta 1988 je prevzel isto mesto pri Kraljevem orkestru Concertgebouw Amsterdam in ga nato vodil šestnajst let.

Z njim se bodo pri nas okrepili ne le glasbeni, ampak tudi človeški odnosi.

Od leta 2005 do 2016 je bil Chailly vodja Leipziškega orkestra Gewandhaus; leta 2015 je postal glasbeni direktor milanske Scale, od poletja 2016 pa je glasbeni direktor Festivalskega orkestra Luzerna.