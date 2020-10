Uteha za dušo v težkih časih

Pevka Anita Kadenšek in vodja ter harmonikar Blaž Šenk FOTO: Arhiv Ansambla

Še bolj se bomo trudili, da bo predvsem naša in slovenska glasba nasploh zvenela med zvestimi poslušalci.

»Veliko nas je, ki nam glasba in udejstvovanje z ansamblom, v katerega smo vložili veliko truda in časa, ogromno pomenita. Letošnje leto je kot nekakšna preizkušnja. Igranja so po večini odpadla, ostala so nam le še družabna omrežja in nekaj oddaj, kjer smo lahko ohranili stik s poslušalci,« pravi, vodja in harmonikar Ansambla Veseli svatje, kjer mu družbo delajo šeininA kot še pravi Blaž, ima vsaka stvar dve plati. »Dobra stran krize je, da smo lahko več časa preživeli s svojimi družinami, saj nas te, sploh poleti ob vikendih, res vidijo bore malo. Več časa smo lahko posvetili tudi produkciji novih skladb in videospotov. Svatje smo sredi leta predstavili kar dve novi skladbi, polko Dej se mal' nasmej in valček Zakaj si pustil me in zanju posneli videospota. Hkrati se je izkazalo, kdo zares uživa v glasbi, kdo je v njej iskreno in s srcem. Tisti bodo to krizo zagotovo prebrodili, in ko bo vsa ta godlja mimo, spet ustvarjali in se razdajali ljudem. A nekaj je žal takih, ki so že obupali,« razmišlja Šenk.Prav valček Zakaj si pustil me je tisti, na katerega so stavili na letošnjem festivalu Slovenska polka in valček. »Zdi se nam, da prav ta spada na ta eminentni festival. In tudi nam je zelo žal, da je trenutna situacija preprečila izvedbo te zgodbe. A verjamemo, da bo stvar izpeljana takoj, ko bo to mogoče. Upamo, da čim prej,« še pravi Blaž Šenk. In pribije: »Svatje nikakor ne bomo obupali. Še bolj se bomo trudili, da bo predvsem naša in slovenska glasba nasploh zvenela med zvestimi poslušalci.«Pot so začeli avgusta 2005, kar pomeni, da je za njimi 15 uspešnih let. Že jeseni prvo leto so se pojavili v oddaji Pri Jožovcu z Natalijo, v rubriki Domači upi, kjer so po mnenju strokovne komisije zmagali in v hipu postali tudi medijsko prepoznavni. »Prejeli smo tudi prvo nagrado založbe Avsenik za najboljše izvajanje Avsenikove glasbe med ansambli v tej oddaji,« je ponosen Šenk. Sicer pa so bili le na začetku kratek čas brez pevke. Potem je po naključju v ansambel prišla Anita Kadenšek. Enkrat so jo kot gostjo povabili na oder, ker so potrebovali ženski vokal, potem pa je kar ostala.»Vsi smo začutili njeno dobro energijo in danes je tudi ona prepoznaven glas in obraz ansambla, v katerem so tako Gorenjci kot Štajerci, zato jih jepoimenoval za gorenjsko-štajersko navezo. Sicer pa je Veselim svatom, ki so prepoznavni po številnih uspešnicah, kot so Lunca, zakaj se svet mi gunca, Ne dam srca, Pod mojim oknom, Se ti kaj kolca, A te še mika in drugih, še vedno blizu tudi Avsenikova glasba.»Temelje naše glasbe sta začrtala brata, zato je Avsenikova glasba za nas kot sveto pismo,« pravi Šenk, ki je vesel, da je njim uspelo v sodelovanju z avtorjem skladbustvariti prepoznaven zven, medtem ko jim je nekaj prvih melodij skomponiral, ki je tudi še igral v zadnji zasedbi Ansambla bratov Avsenik, preden so se poslovili od poslušalcev.»Menim, da je glasba na splošno pomembno kulturno razvedrilo, ki ga ljudje brez dvoma potrebujemo. Lahko je zdravilo za ranjeno dušo, nepogrešljiva je tudi v veselih trenutkih. Zato si še kako želimo, da se čim prej vrnemo na odre. Seveda bomo še naprej ohranjali kvintetovski zven, a tudi popularna glasba na nobeni veselici ne sme manjkati,« sklene Blaž Šenk, ki se je z Veselimi svati v preteklosti udeleževal tudi festivalov. Tudi Slovenske polke in valčka, zato so jih ustvarjalci oddaje Slovenski pozdrav, v okviru katerega so snovali letošnji festival, povabili k sodelovanju kot že prepoznaven in uveljavljen ansambel.