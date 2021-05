Ustvarjena pred 10 leti, zaživela je zdaj (VIDEO)

Svet se vrti je zasanjana skladba s spodbudim sporočilom. FOTO: Hubert Hrbet

V njem nastopata izjemna plesalca, solistka Slovenskega Narodnega Gledališča Maribor Tetiana Svetlična in Luka Ostrež, prav tako član mariborskega baletnega ansambla. FOTO: Hubert Hrbet

Ustvarjalni kolektivje plod glasbenega sodelovanja medin. Moči sta prvič združila pred približno letom dni, ko sta pod okriljem Fono Records predstavila skladbo Preštej do tri v izvedbi skupine Andropavza. »Domen je izjemen producent in glasbenik, najina umetniška pogleda se odlično ujameta, tudi po značaju sva sorodni duši, tako da je delo z njim neizogibno zabava,« se spominja avtor skladbe Predin.Pesem Svet se vrti, ki je še sveža na radijskih valovih in je že bila izbrana za Pesem in pol na Radiu Koper, je Predin ustvaril pred dobrimi desetimi leti. »Skladba je bila odziv na odraslost, morda celo tiho kapitulacijo času in sprejetju, da je življenje minljivo in kratko, zato ga je treba znati uživati,« je nadaljeval Predin. »Vsako življenjsko obdobje prinaša svoje izzive in radosti. Na nekatere stvar lahko vplivamo, druge smo prisiljeni sprejeti. Gotovo je lažje, če imamo nekoga na poti, ki z nami deli izzive vsakdana in lepote, ki jih pričara življenje.«Predin je skladbo predstavil Graceju med drugim valom epidemije. »Ideja je bila, da mu pošljem demo posnetek več skladb, doma sem se posnel s kitaro, ki bi jih nato kar na daljavo posneli.« Graceja, kot nam je povedal, je najbolj navdušila prav pesem Svet se vrti: »To je zasanjana skladba s spodbudim sporočilom. Andrej mi jo je predstavil, takoj se me je dotaknila. Že ob prvem poslušanju sem lahko slišal, kako se lotiti aranžmajev.« K aranžiranju in snemanju je povabilin začel sestavljati ekipo vrhunskih glasbenikov, ki gradijo temelj glasbenega kolektiva Hubert Hrbet: Gracej (trobenta),(klaviature),(godala),(bobni),(kitara) in(bas).Potem ko je bila skladba Svet se vrti že skoraj posneta, se je kolektivu Hubert Hrbet pridružil koreograf in plesalec, ki se že dalj časa posveča snemanju video vsebin. Na Predinovo povabilo je za skladbo posnel video spot. V njem nastopata izjemna plesalca, solistka Slovenskega Narodnega Gledališča Mariborin, prav tako član mariborskega baletnega ansambla, ter filmski in gledališki igralec. »Z veseljem sem posnel in režiral video spot, saj se me je pesem že ob prvem poslušanju dotaknila,« je pojasnil Žmavc. »Odločil sem se, da bom video posnel s pridihom gledališča, živih slik, ki zrcalijo fantastično besedilo in glasbo. Iskal sem vizualno estetiko, ki odseva glasbo in jo dopolnjuje. Sestavil sem ekipo, ki je presegla vsa pričakovanja, dala spotu globino in intimnost.«