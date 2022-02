Ustanovljeni na dan kulture flirtajo četrt stoletja

8. februar ni le Prešernov dan, je tudi dan, ko je nastala skupina Flirrt, ki se je na slovenski glasbeni sceni uveljavila kot ena najkakovostnejših domačih pop skupin, v tem času pa je ustvarila nepozabne hite, kot so Romeo in Julija, Ko je ni, Njena balada, Inja, V mojem telesu in številne druge.

»Zakaj Flirrt praznuje 25 let ravno na slovenski kulturni praznik? Ker je skupina nastala, ko so bili člani srednješolci, nekateri še niti polnoletni niso bili, in je bil 8. februar šole prost dan. Prešerna imamo v skupini še posebno radi in zdaj veste, da je vplival tudi na nastanek Flirrta,« razkrije ozadje 25-letnega prešernega flirtanja prvi obraz in gonilna sila skupine Rok Lunaček.

»25 let je četrt stoletja. Zveni lepo. V resnici tudi je. Pomeni, da smo 25 let korakali po poti glasbe in nas ta še vedno prenaša. V resnici pa nobena letnica ne more zamenjati ljubezni do glasbe in ljudi, ki so se v tem času na našo glasbo zaljubljali, dobili nove družinske člane, spet nekatere izgubili. Teh 25 let je enako kot svečke na torti. Lepo jih je upihniti, a ljudje so prišli zaradi človeka, ki jih je na torto povabil. Vsi namreč pomnijo dobro družbo in ljudi. Enako je v glasbi. Ostajajo pesmi.

Popularnost pride in gre,« povzame četrt stoletja ustvarjanja s svojimi pribočniki karizmatični frontman, ki je zadnja leta tudi avtor besedil za druge izvajalce. Flirrt je za uvod v celoletno praznovanje že lani osvežil enega svojih največjih hitov. Romeo in Julija 2021 je bila lani ena največkrat predvajanih slovenskih pesmi na radijskih postajah, na youtubu pa je tudi že nabrala čez pol milijona ogledov..