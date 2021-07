Uspeh slovenskih glasbenikov na hrvaškem festivalu (FOTO)

Prejel je nagrado za najboljšega mednarodnega izvajalca festivala.

Pred kratkim se je na hrvaškem otoku Korčula odvijal letošnji mednarodni glasbeni festival Marco Polo Fest 2021, na katerem smo imeli dva predstavnika tudi Slovenci.Pevecje prejel nagrado za najboljšega internacionalnega izvajalca na festivalu, skupina Sinji galeb, v kateri v duetu pojetain, pa kar tri, in sicer prvo nagrado družabnega omrežja, prvo nagrado žirije in nagrado za najboljše besedilo.Na festivalu je bilo predstavljenih skupaj 22 najboljših skladb, nastopili so tudi nekateri znani hrvaški glasbeniki, denimoin različne dalmatinske klape iz celotne Hrvaške. Naš Robert Ficker, ki ustvarja pesmi v hrvaškem jeziku in tako nagovarja predvsem hrvaško občinstvo, se je predstavil s skladbo Mjesečina, ki jo je ustvaril priznani slovenski glasbenik in producent, ki je poskrbel tudi za aranžma, medtem ko je besedilo Ficker napisal sam. Skupina Sinji galeb pa je tri nagrade osvojila s pesmijo Ljubav je pobijedila, avtorja, ki je tudi producent in menedžer skupine, medtem ko je besedilo, ki je bilo prepoznano kot najboljše, napisala»Že v kratkem bo moj festivalski nastop na ogled tudi na portalu youtube, sledila pa bo promocija pesmi Mjesečina po vseh hrvaških in slovenskih radijskih postajah pa tudi televizijskih tako na Hrvaškem kot pri nas,« pravi Ficker, ki za to jesen že pripravlja novo skladbo z naslovom Hvala ti, more, za katero bo na otoku Cres posnel tudi videospot. Tudi za to pesem je besedilo napisal sam, za glasbo in aranžma pa bo poskrbel njegov dolgoletni prijatelj in producentiz zagrebškega Studia HIT.