Usodna privlačnost prihaja še kot serija (FOTO)

Ob skromnem proračunu trinajstih milijonov je film Usodna privlačnost v kinoblagajne prinesel slabih 300 milijonov ter skoraj brez konkurence zasedel prestol najbolj dobičkonosnega filma leta 1987. Kritiška srenja mu je prikimala s šestimi oskarjevskimi nominacijami, tudi za glavno žensko vlogo, ki je Glenn Close ustoličila (morda nekoliko nepričakovano) kot resnično fatalko.

Erotični psihološki triler vselej pritegne nove generacije. FOTO: Press

Skratka, erotični psihološki triler si je vsekakor utrl pot v zakladnico filmskih klasik, ikonski prizor, ko neuravnovešena Alex Forest v podobi Glenn v znak maščevanja nezvestemu ljubimcu v vreli vodi skuha zajca, pa ima danes kultni status in še vedno preganja tiste, ki podležejo skominam in skočijo čez plot. Toda četudi film kljubuje času in skoraj hipnotično pritegne vselej nove generacije, pa režiser Adrian Lyne svoje uspešnice nima najbolj v čislih. Označil jo je - čeprav mu je prinesla oskarjevski nominaciji za režijo in najboljši film - za le še eno »zjebano« ljubezensko zgodbo z medlim koncem. Zato je napoved serije Usodna privlačnost pozdravil, upajoč na bolj zadovoljujoč zaključek.

Lizzy Caplan postaja nova fatalka. FOTO: Faye Sadou/cover Images

»Seveda mi laska, da bodo film priredili v serijo. Izvirni konec je bil nekoliko medel, ni imel učinka, kakršnega sem si želel. Morda lahko to s serijo izboljšajo.«

Ženski pogled

Priredbe novele, po kateri je nastala tudi Lynova filmska stvaritev, se je lotila Alexandra Cunningham. Tudi serija – imela naj bi od šest do dvanajst nadaljevanj – bo sledila prepovedani aferici za eno noč, ki se, ko se nezvesti moški namesto za ljubico odloči za ženo in družino, sprevrže v bolestno obsedenost.

Obsedenost zavržene ljubimke bo postajala vse bolj temačna in nevarna, Cunninghamova pa bo pod okriljem pretočne platforme Paramount Plus posebno poudarila krhko ravnovesje moči med žensko in moškim v razmerju ter čustveno manipulacijo. Vse, seveda, v perspektivi sodobnih odnosov. »Usodna privlačnost je danes že kulturni fenomen, a prikazana je bila skozi moške oči,« pravi Nicole Clemens s Paramounta, navdušena, da bomo tokrat lahko na zgodbo pogledali še z bolj ženskega pola.

V originalu iz leta 1987 sta vlogi ljubimcev, katerih strast se spremeni v sovraštvo in krvavo obsedenost, prevzela Michael Douglas in Glenn Close.

Glavni vlogi prešuštniškega Dana Gallagherja, ki ga po skoku čez plot kmalu zapeče vest, ter nestabilne zavrnjene ljubice Alex bosta v seriji prevzela Joshua Jackson in Lizzy Caplan. »Kemija med njima je eden ključnih elementov. Boljše igralske dvojice, ki bi znala tudi najbolj pretanjene odtenke človeške psihe prenesti na filmski trak, skoraj ne bi mogli najti,« se nad izborom navdušuje Clemensova, prepričana, da bodo zgodbo z nekoliko modernejšim pristopom k zimzeleni zgodbi še bolj približali novim in prihajajočim generacijam.