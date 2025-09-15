VELIKA ČAST

Urška Djukić v igri za oskarja! Slovenski film med nominiranimi

Film Urške Djukič prepričal komisijo in postal slovenski kandidat za najboljši mednarodni celovečerni film.
Fotografija: Govori o dekliškem odraščanju. FOTO: Spok Films
Govori o dekliškem odraščanju. FOTO: Spok Films

Ju. P.
15.09.2025 ob 05:25
Ju. P.
15.09.2025 ob 05:25

Film Kaj ti je deklica režiserke Urške Djukić je po izboru strokovne komisije slovenski kandidat za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film leta 2025, sporoča Slovenski filmski center (SFC), ki je tudi glavni sofinancer filma. Ta je nastal v produkciji SPOK, producenta sta Jožko Rutar in Miha Černec. »Film s svojo intimno, a hkrati univerzalno pripovedjo presega meje osebnega ter odpira širša vprašanja telesnosti, identitete in dekliškega odraščanja. Na subtilen in liričen način razpira svet šestnajstletne Lucije, ki se skozi cerkveni dekliški zbor sooča s prvim zavedanjem lastne želje, religiozno krivdo in družbenimi omejitvami,« so o izbiri zapisali člani strokovne komisije Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (ZDSFU).

Urška Djukić FOTO: Ela Mimi Pirnar
Urška Djukić FOTO: Ela Mimi Pirnar
»Posebej izstopa mojstrska vizualna podoba, ki se s prepletanjem glasbe in zvočnega sveta razvija v bogato atmosfero ter večdimenzionalen prostor, prefinjeno povezan z notranjim doživljanjem protagonistke. Djukićeva mojstrsko prepleta intimne detajle – bližnje posnetke telesa, barve in glasove – z močno simboliko, ki izraža napetost med svobodo in represijo. Spoštljiv, a obenem drzen pristop premišljuje telesnost in duhovnost kot soodvisni dimenziji ter gledalca povabi k razmisleku o lastnem odnosu do notranjih procesov odraščanja in univerzalnih vprašanj svobode,« so še dodali.

Nagrajen v Berlinu

Film Kaj ti je deklica je imel svetovno premiero na letošnjem 75. Berlinalu, kjer je prejel nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov FIPRESCI za najboljši film v uradnem tekmovalnem programu Perspektive. Obiskal je številne festivale na vseh celinah, festivalska popotovanja pa še vedno potekajo. V Sloveniji je že imel redno distribucijo spomladi, kar je tudi glavni pogoj za kandidaturo za oskarja.

Film je obiskal številne festivale na vseh celinah, v Sloveniji je že imel redno distribucijo spomladi.

V središču zgodbe je 16-letna Lucija, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru. Tam se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano-Marijo. Ko zbor odpotuje v podeželski samostan za vikend pevskih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano-Marijo in drugimi dekleti, so o vsebini filma zapisali pri SFC. Medtem ko se znajde v neznanem okolju, kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, pa Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru.

Prejel je nagrado na Berlinalu. FOTO: Thobias Ruecker
Prejel je nagrado na Berlinalu. FOTO: Thobias Ruecker

Kot smo še izvedeli, redna distribucija filma trenutno poteka v Veliki Britaniji, napovedane pa so še v Franciji, Italiji, na Japonskem in v ZDA. Po nagradi na Berlinalu je film prejel še nekaj nagrad, med njimi nagrado za najboljšo fotografijo za Leva Predana Kowarskega na festivalu Tribeca v New Yorku, nagrado za najboljšo montažo, ki jo je prejel Vladimir Gojun na festivalu v Pulju, nagrado mlade žirije na festivalu Transilvanija v romunskem Cluju in nagrado kritikov Fedeora na festivalu Herceg Novi v Črni gori.

98. PODELITEV

oskarjev bo 15. marca 2026.

Seznam petnajstih držav finalistk v letošnjem širšem izboru bo objavljen 16. decembra, končnih pet nominirancev pa 22. januarja, še dodaja SFC. 98. podelitev oskarjev bo 15. marca 2026.

