Uprizorili so pevčevo smrt, nastopila tudi finalistka Miss Slovenije (VIDEO)

Nedavno smo pisali o glasbenem projektu, ki se ga je lotil Alen Klepčar, sicer širši javnosti bolj znan kot nekdanji vodja narodno-zabavnega ansambla Biseri, ki pa je konec marca prenehal delovati. Alen se je namreč povsem posvetil svoji novi glasbeni skupini Don Allen band. V njem so moči združili še trije glasbeniki David Krušvar, Dominik Isovski in Alan Martinčič in posneli prvo skladbo z naslovom A million years.

Alen Klepčar zdaj ustvarja drugačno glasbo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Letos pa fantje za poslušalce pripravljajo še devet novih skladb. Njihovi začetki segajo pet let nazaj, ko so v snemalnem studiu frontmana Alena Klepčarja ob druženju, preigravanju in snemanju ustanovili nov band, za katerega imajo velike načrte. Čemu so se odločili za rock'n'roll stil? »Glasba, ki je takrat nastala, je kakovostna, ima specifičen zven in bo ostala za vedno. In ravno to je dandanes marsikdaj velik problem. Skladbe niso večne, pojavijo se na spletu, ostanejo popularne nekaj let, potem pa na njih nekako pozabimo. Res veliko pesmi iz 80. in 90. let pa poslušamo še danes,« pravi Klepčar, ki skladbe ustvarja v angleščini.

V studiu, v katerem so snemale legende

Še večji preskok je bil, ko so se iz domače garaže odpravili naravnost v London, v enega največjih studiev v zgodovini rock'n'rolla, in se povezali z eno največjih svetovnih založb. »Snemanja smo se lotili tako kot nekoč največja imena rock'n'rolla – z bobni, orglami​ Hammond, starimi kitarskimi ojačevalci in analogno studijsko opremo. Želeli smo zvok, ki spominja na tiste čase. Ko sem v svojem studiu dokončal miks albuma, pa je bil čas za piko na i. Celotna ekipa je sedla na letalo in poletela v London, natančneje v Studio Metropolis. Gre za studio, kjer so ustvarjale legende, kot so Queen, Rolling Stones, Amy Winehouse, pa tudi mlajši glasbeniki, kot so Ed Sheeran, Adele in drugi. In že občutek, da ustvarjaš v istih prostorih, z isto opremo in z istimi glasbenimi inženirji, je nekaj posebnega. Naš mastering inženir Felix Davis je bil nad skladbo navdušen. Dejal je, da je po dolgem času delal na skladbi, ob kateri si predstavlja, da bi na koncertu prižgal vžigalnik in ga dvignil nad publiko. In tako smo se iz Londona vrnili s končnim izdelkom, skladbo A million years,« razkriva Klepčar.

Don Allen band FOTO: ŽAN BETI

Seveda pa so zanjo posneli tudi videospot, ki ga je režiral Žiga Gjuro, tako skladba kot videospot pa govorita o večnem življenju dveh sorodnih duš. In čeprav fantje uprizorijo smrt svojega pevca Alena, pa to ni sinonim kratkega življenja, temveč brezčasnosti. K sodelovanju so povabili tudi simpatično glavno igralko Hano Klaut, finalistko projekta Miss Slovenija 2022.