Umrla ustvarjalca Scooby-Dooja

Verjetno ni otroka, ki ne bi poznal velikega psa, ki pa se boji še lastne sence, za slasten prigrizek pa je pripravljen storiti marsikaj. Družbo mu delajo štirje najstniki, povezani v ljubezni do razreševanja skrivnosti. Čeprav se je zamisel o Scooby-Dooju rodila že pred več kot pol stoletja, otroci - in tudi odrasli - še vedno radi sledijo dogodivščinam strahopetnega psa in njegovih detektivskih prijateljev.»Skrbelo naju je, da risanka ne bo obstala niti eno sezono,« je pred časom dejal, ki se je daljnega leta 1969 s prijateljem in kolegomdomislil psička Scooby-Dooja.Velik del življenja sta bila skupaj, vse od njunih 20. let, ko sta se spoznala v produkcijski hiši Hanna-Barbera Production. Skupaj sta ustvarila nepozabno risanko in skoraj skupaj, manj kot tri mesece narazen, tudi odšla. Ruby je konec avgusta umrl naravne smrti v svojem 88. letu, zdaj pa je zaradi zapletov pri demenci z lewyjevimi telesci, ki je po alzheimerjevi bolezni druga najpogostejša oblika napredne demence, odšel še njegov ustvarjalni partner, star 82 let.»Vedno se ga bomo spominjali po njegovi duhovitosti, pripovedovanju zgodb, zvestobi družini in delovni etiki. Vse življenje nam je bil vzornik in bo za vselej živel v naših srcih,« je sporočil Kenov sin. V žalosti in spominih ni sam, saj na svetu skoraj ni zaslona, na katerem ne bi v takšni ali drugačni različici predvajali Scooby-Dooja. Tako je zatrdil, predsednik animacijskega studia Warner Bros. Animation, in dodal, da jim bo Spearsovo delo še naprej v navdih. »Počaščeni smo, da lahko nadaljujemo njegovo zapuščino priljubljenih likov. Bil je resničen inovator v industriji animacij.«Že kot otrok se je v Los Angelesu spoprijateljil s sinom animacijskega producenta. »Ob koncih tedna sem bil neštetokrat pri njih doma. A pojma nisem imel, s čim se William ukvarja.« Kar zanj v otroštvu ni bilo pomembno, mu je pa to poznanstvo odprlo vrata v studio Hanna-Barbera. Sprva kot uredniku zvoka, nato pa je tam spoznal Rubyja, s katerim nista postala le dosmrtna prijatelja, pač pa tudi partnerja v ustvarjanju. Konec 60. let pa sta skupaj risala zgodovino.Požrešnega psa, ki bi za priboljške prodal še svojo dušo, sta ustvarila kot odgovor na pritožbe o pretiranem nasilju v tedanjih risankah. Ob pomoči oblikovalcasta si zamislila najstniško četverico, se ob tem poigravala s paleto zamisli, dokler nista pristala pri ideji detektivskega podjetja Skrivnosti, d. d., vloge mladih razreševalcev skrivnosti pa sta podelila Fredu, Daphne, Shaggyju in Velmi. Ter seveda njihovemu štirinožnemu prijatelju, nemški dogi Scooby-Dooju.Originalna risana serija Scooby Doo, Where Are You! se je na malih zaslonih vrtela le v letih 1969 in 1970, sledili so enourni animirani filmi in številne druge različice. Leta 1977 sta Ken in Joe ustanovila lastno produkcijsko hišo Ruby-Spears Production, pod okriljem katere so zaživele med najmlajšimi nadvse priljubljene in zimzelene risanke, kot sta Alvin in veverički ter Superman. Štiri leta pozneje jima je njun studio odkupil Taft Entertainment, sestrsko podjetje animacijskega studia Hanna-Barbera, pri katerem sta začela.