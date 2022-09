Umrla sadistična sestra iz Leta nad kukavičjim gnezdom

Angela Lansbury, Anne Bancroft, Ellen Burstyn, Colleen Dewhurst, Geraldine Page. Vse te igralke so zavrnile vlogo sadistične sestre Mildred Ratched v kultnem filmu Let nad kukavičjim gnezdom, saj jih je bilo strah, da bi tako okrutni lik njihovim karieram povzročil nepopravljivo škodo. Zato se je Miloš Forman obrnil k do tedaj še ne preveč znani Louise Fletcher.

Let nad kukavičjim gnezdom je pobral pet oskarjev v vseh najpomembnejših kategorijah. FOTO: wenn.com

»Za vlogo sestre Ratched je bila povsem neprimerna, a vendar je bilo na njej nekaj, kar me je pritegnilo. Zato sem jo prosil, naj z menoj prebere del scenarija, in nenadoma sem pod to mehko zunanjostjo uzrl strogost in moč, kot naročeni za vlogo.« In s tem se je spisala zgodovina. Fletcherjeva se je prelevila v okrutno sestro Ratched, ki ponižuje in trpinči paciente, kar ji je prineslo oskarja, v filmsko zgodovino pa se je vpisala kot peta največja filmska zlikovka vseh časov. In v tej nepozabni psihotični peterici, v kateri ji delajo družbo Hannibal Lecter, Norman Bates, Darth Vader in zlobna čarovnica z Zahoda, bo živela večno, četudi je igralka zdaj v 89. letu za vselej zaprla oči.

Druge zavrnile vlogo

Louise je na igralsko pot zakorakala sredi prejšnjega stoletja, a je zaradi vzgoje sinov kariero za dve desetletji postavila na stranski tir. Vse do leta 1974, ko se je na velika platna vrnila v Altmanovem filmu Tatovi, v katerem jo je opazil Forman. Slednji, ravno med iskanjem igralske zasedbe za Let nad kukavičjim gnezdom, je film sicer pozorno opazoval zaradi Shelley Duvall, želel je namreč preceniti, ali bi bila primerna za vlogo ene izmed deklet, ki pridejo v bolnišnico na zabavo, ko so mu oči obstale na Fletcherjevi.

Predlani so jo oživili. FOTO: Netflix

»Kdo je to?« se je spraševal in se na visoko igralko, ki je prav zaradi višine izgubila prenekatero vlogo, spomnil leto pozneje, ko so vse njegove druge izbranke vlogo že zavrnile. »Šla sem na ogromno avdicij. Nisem se zavedala, da je vlogo pred mano zavrnilo že veliko igralk. Ponudili so jo namreč veliko zvezdnicam, a so jo na mojo srečo vse zavrnile. Kaj bi bilo, če bi jo katera sprejela?« se je dolge poti do uspeha spomnila igralka, ki ji je film nepovratno spremenil življenje.

Lik Mildred Ratched je nedavno oživel v Netflixovi seriji Ratched, v kateri se je v psihopatsko sestro prelevila Sarah Paulson.

»Kinodvorana v Chicagu je bila nabito polna. Ko je (McMurphy, ki ga je upodobil Jack Nicholson, op. p.) začel daviti sestro Ratched, je občinstvo vstalo s sedežev, navijali so in kričali. Neverjetno! Bila sem navdušena,« je vedela, da je odigrala vlogo svojega življenja. Stoječe ovacije in nato oskarja pa si je tudi več kot zaslužila, ne nazadnje se je med pripravami udeležila skupinskih terapij na psihiatriji v Salemu, v isti ustanovi, kjer so film nato tudi snemali.

Igralka, ki je dvakrat ugnala raka na dojkah v kozji rog, je umrla naravne smrti na svojem domu v Franciji, obdana z družino.