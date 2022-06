Umrla legendarna slovenska režiserka

Na svojem domu v Ljubljani je v torek umrla Rosanda Sajko Korun, režiserka več kot 400 radijskih iger za otroke in odrasle ter teoretičarka in raziskovalka radiofonskega zvoka, so sporočili iz kroga družine. Bila je prejemnica več nagrad, Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) ji je lani namenilo priznanje zlati glas za življenjsko delo (za obsežen in avtorsko prepoznaven opus radijskih iger ter za razvoj radiofonske umetnosti na Slovenskem s poudarkom na radijski igri za otroke).

Nase opozorila že leta 1960

Kot so zapisali v utemeljitvi nagrade, je leta 1930 v Mariboru rojena Rosanda Sajko nase opozorila že leta 1960 z legendarno štiridelno nanizanko o medvedku Puju. Leto pozneje je prejela nagrado za režijo otroške radijske igre Modra vrtnica za princesko na takrat na novo ustanovljenem festivalu radijske igre v Novem Sadu. »Predanost radijski igri za otroke je nadgrajevala vsa leta svojega radiofonskega ustvarjanja in za svoje delo prejela vrsto nagrad na različnih srečanjih radijskih ustvarjalcev bivše Jugoslavije in tudi širše.«

Delala tudi kot povezovalka radijskih oddaj za otroke

O svojih kariernih začetkih in ljubezni do radia je leta 1982 zapisala, da je nekaj časa »delala kot povezovalka radijskih oddaj za otroke, kmalu pa sta me režiser Mirč Kragelj in urednik Tone Sojar povabila med radijske režiserje. Začela sem se spoprijemati z režijo radijskih iger za otroke in nekako po dveh letih sem začutila, da imam radio rada«. Za svoje delo je prejela več domačih in mednarodnih nagrad. Leta 1973 je prejela nagrado Prešernovega sklada. Bila je poročena z režiserjem in scenografom Miletom Korunom, njuna hči je pesnica Barbara Korun.