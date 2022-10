Slovenija žaluje: Umrl velikan slovenskega filma

V 76. letu starosti je preminil režiser in scenarist Tugo Štiglic, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Bil je med najbolj prepoznavnimi imeni slovenskega mladinskega filma. Leta 1986 je posnel mladinski film Poletje v školjki, ki je dobil tudi nadaljevanje. Leta 2018 je prejel Badjurovo nagrado za življenjsko delo.

Tugo Štiglic. FOTO: Marko Feist

Sin režiserja prvega slovenskega zvočnega igranega celovečerca Na svoji zemljise je najprej vpisal na arhitekturo, potem pa prepisal na umetnostno zgodovino in sociologijo na ljubljanski Filozofski fakulteti, kjer je tudi diplomiral. Že kot desetletni deček je odigral eno glavnih vlog v Dolini miru, enem najpomembnejših in tudi mednarodno najuspešnejših slovenskih filmov, ki ga je režiral njegov oče. Pri njem je kasneje delal kot asistent režije. »Da sem odraščal pod okriljem priznanega režiserja, se mi je včasih štelo v plus, včasih pa mi je bilo tudi v breme. Oče mi ni toliko pomagal, kot so mislili. Ni se vmešaval v moje delo. Pustil me je pri miru. Ni hotel vplivati name. Ko sem mu rekel, da bom režiser, je odgovoril le: 'Boš že videl,'« je povedal.

Kot asistent režije je sodeloval tudi pri celovečernih filmih drugih režiserjev, kot so Sedmina Matjaža Klopčiča, Idealist Igorja Pretnarja in Ljubezen Rajka Ranfla, ter pri vseh slovenskih mladinskih klasikah iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja: Sreča na vrvici, Učna leta izumitelja Polža in Ko zorijo jagode.

