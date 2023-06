Umrla je pevka, ki je svetu dala Girl from Ipanema (VIDEO)

Pesem Girl from Ipanema, ki velja za himno bosse nove, je stara že 60 let. A vendar jo poznajo tudi mlajše generacije, nove preobleke s svojimi interpretacijami pa so ji v tem času nadele številne glasbene zvezde, od Franka Sinatre in Nata Kinga Cola do Madonne in Amy Winhouse. A svojo pot je skladba začela z brazilsko pevko Astrud Gilberto, zaradi nje jo danes prepeva ves svet.

Sodelovala je z mnogimi glasbenimi zvezdami, tudi z Georgeem Michaelom in Quincyjem Jonesom.

»Moja babica je danes postala zvezda na nebu, kjer je poleg mojega dedka Joãa Gilberta. Bila je pionirka, najboljša. Pri 22 letih je dala glas angleški različici Girl from Ipanema in dosegla mednarodno slavo,« se je vnukinja Sofia poslovila od Astrud, ki je umrla v 84. letu starosti. Newyorški kitarist Paul Ricci, s katerim je sodelovala, se ji je poklonil z oceno, da je pomembno vplivala na mesto brazilske glasbe v svetu.

Toda njen uspeh se je zgodil po naključju, ko je leta 1963 moža Joãa spremljala v New York. Medtem ko naj bi on snemal z džezistom Stanom Getzom, naj bi mu ona pomagala kot prevajalka. Glasbeni producent si je zaželel še angleško različico skladbe Girl from Ipanema, da bi jo tako približali ameriškemu občinstvu, ni pa imel časa iskati pevke, ki bi jo odpela. Tedaj se je javila Astrud. Ni bila profesionalna pevka, s snemanjem ni imela nikakršnih izkušenj, a je bila edina, ki je znala angleško. In je s svojim posebnim glasom v hipu začarala svet. Skladba je postala svetovna uspešnica, dobila grammyja za skladbo leta, Astrud pa je postala prva Brazilka, ki so jo kdaj nominirali za to glasbeno odličje. In to kljub dejstvu, da njeno ime sploh nikjer ni bilo zapisano, saj je skladba izšla podpisana z imenoma Stan Getz in João Gilberto.

Pod skladbo sta se podpisala le João Gilberto in Stan Getz. FOTO: wikipedia/Brazilski nacionalni arhiv

Girl from Ipanema je tedaj Astrud prinesla ubornih 120 ameriških dolarjev, za njeno sodelovanje ji menda niti niso vsega plačali. A to je bil njena odskočna deska v svet glasbe, odprtih rok so jo sprejeli povsod, razen v domači Braziliji. »Brazilija ji je obrnila hrbet. Slavo je dosegla v tujini v času, ko je to veljalo za izdajo, kar jo je zelo bolelo,« je dejal njen sin Marcelo. Zaradi tega po koncertu v Braziliji leta 1965 na domačih tleh ni nikoli več nastopila.

19 albumov je posnela, zadnjega leta 2002.

Po preboju na svetovno glasbeno sceno 1963. je posnela 19 albumov, zadnjega leta 2002. Nastopala je po vsem svetu, o njej pa se je pogosto govorilo kot o kraljici bosse nove. Leta 1992 je prejela nagrado Latin Jazz USA Award za življenjsko delo, desetletje pozneje so jo sprejeli v dvorano slavnih latino glasbe, 2008. pa je dobila grammyja za življenjske dosežke.