Umrla je hip hop legenda DMX (50)

Teden dni potem, ko se je predoziral, je hip hop legendaza vedno izdihnila, poroča portal TMZ. Njegovi možgani so bili po predoziranju skoraj 30 minut brez kisika, v bolnišnici pa menda aktivnosti možganov niso več zaznali. Pri življenju so ga ohranjale naprave, potem pa so začeli odpovedovati notranji organi.Predstavnik družine je za TMZ povedal, da je njihov ljubljeni DMX, s pravim imenom, umrl star 50 let v bolnišnici White Plains, obkrožen z družino. Bil je bojevnik, pišejo, ki se je boril do konca. Njegova glasba je navdihnila mnoge po svetu, družina pa je prepričana, da bo njegovo zapuščina živela večno.