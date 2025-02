Umrla ameriška pevka, katere uspešnico Killing Me Softly With His Song pozna cel svet

V 88. letu starosti je umrla ameriška pevka Roberta Flack, eden najbolj prepoznavnih glasov sedemdesetih let prejšnjega stoletja, poročajo tuje tiskovne agencije. Z grammyjem nagrajena pevka je znana po uspešnicah, kot sta The First Time Ever I Saw Your Face in Killing Me Softly With His Song, ki je doživela številne priredbe.

Vplivna zvezdnica pop in R&B glasbe je v zadnjih letih izgubila sposobnost petja zaradi ALS, ki so ji jo diagnosticirali leta 2022, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Umrla je mirno v krogu družine, so v sporočilu za javnost zapisali njeni družinski člani.

Zaslovela je čez noč

Roberta Cleopatra Flack se je rodila 10. februarja 1937 v Severni Karolini in odraščala v Arlingtonu v Virginiji na vzhodu ZDA. V mladosti je začela igrati klavir in pokazala virtuoznost, ki ji je pri 15 letih prinesla glasbeno štipendijo na washingtonski univerzi Howard.

Kot je leta 2021 povedala za revijo Forbes, je njen oče na smetišču našel star, smrdljiv klavir, ga obnovil in pobarval zeleno. »To je bil moj prvi klavir in instrument, v katerem sem v mladosti našla svoj izraz in navdih,« je dejala.

Redno je igrala v klubih v Washingtonu, kjer jo je odkril jazzovski glasbenik Les McCann. Podpisala je pogodbo z založbo Atlantic Records. Zaslovela je čez noč, ko je režiser Clint Eastwood njeno romantično balado The First Time Ever I Saw Your Face uporabil v glasbeni kulisi svojega filma »Play Misty for Me« iz leta 1971.

Pesem ji je leta 1973 prinesla nagrado grammy za ploščo leta, ki jo je leto zatem prejela tudi za pesem Killing Me Softly With His Song, s čimer je postala prva umetnica, ki je to nagrado prejela dve leti zapored.