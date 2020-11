Umrl znani Slovenec, ki bo za vedno živel v Kekcu

Preminil je skladatelj, pevec, instrumentalist in učitelj glasbe Martin Lumbar, so sporočili iz njegove družine. »Ati, lepo potovanje ti želim, se vidimo v naslednjem življenju,« je na facebooku zapisala njegova hči. Lumbar je širši javnosti poznan, ker je kot osemletni deček v filmu Srečno, Kekec! (1963) odpel Kekčevo pesem.



Martin Lumbar se je z glasbo ukvarjal že od otroštva in je bil kot svobodni umetnik aktiven glasbenik. Bil je prvi solist radijskega otroškega in mladinskega zbora. Skozi življenje je spoznaval različno glasbo, od rokenrola do indijske klasične glasbe, in sodeloval v različnih glasbenih projektih. Kot pedagog je glasbo predstavil širokemu krogu slovenske mladine, piše v najavi njegovega koncerta v Etnoklubu Zlati zob iz leta 2012.



Z glasbo se je Lumbar ukvarjal vse od otroštva; že pri osmih letih je glas posodil Velemirju Gjurinu v Kekčevi pesmi. Besedilo naslovne pesmi filma Srečno, Kekec! je napisal Kajetan Kovič, Orkester RTV Ljubljana pa je vodil Marjan Vodopivec. Desetletja je proučeval in študiral indijsko klasično glasbo. Igral je na dva indijska inštrumenta, sitar in table, ki se ju je učil pod vodstvom Ravija Shankarja, svetovne avtoritete na področju indijske klasične glasbe. Lumbar je njegov najboljši učenec z zahoda.



Lumbar je imel nezaustavljivo potrebo, da na svojih koncertih z glasbo in besedo približa ritem in melodijo indijske klasike, piše portal Sončeve pozitivke, prek katerega je Lumbar prodajal svoj album.S sitarjem, tablami, kitaro, predvsem pa z glasom je oblikoval vedno nove improvizacije nikdar dokončanih indijskih skladb. Zapel tudi z Anjo Rupel Lumbar je sodeloval pri filmskih in gledaliških projektih, kot instrumentalist pa je prispeval k novemu zvoku Laibacha pri albumu Let It Be (1988). V skladbi Across the Universe je pel v duetu z Anjo Rupel, kot koproducent in častni gost je sodeloval pri projektu Videosexa Ljubi in sovraži (1992). Udejstvoval se je tudi pri projektih pop izvajalcev, kot so Alka Vuica, Let 3 in Magnifico.



Lumbarjeva osebna filozofija je temeljila na trdnem prepričanju, da je vse, na kar lahko stavi, le zvestoba sebi. Tako se je v 90. letih lotil produkcije albuma na povsem svoj način, ki mu je zagotavljal popolno svobodno kreativnost: v popolnoma lastni režiji. Bil je svoj finančni producent, avtor glasbe in besedila, aranžmajev, snemalec in seveda izvajalec. Leta 2003 je po več kot desetletju dela dokončal Samotno ptico Kristal, kot je po tem šamanskem simbolu naslovil album, s 13 pesmimi v slovenskem in angleškem jeziku, opremljenimi z bogato likovno opremo: naslovnica je delo akademske slikarke Stanislave Sluga Pudobske.