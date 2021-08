Umrl znani igralec: prebolel covid 19, nato ni hotel k zdravniku

V 75. letu je po hudi bolezni umrl srbski igralec Milan Lane Gutović, poročajo hrvaški in srbski mediji. Žalostno novico je potrdil tudi njegov sin.



Kot poroča hrvaški Index, so Gutovića v petek sprejeli v bolnišnico zaradi težav z dihanjem, zdravniki so ga priklopili na kisik. Igralčevo stanje se je nenadoma poslabšalo, zato so ga premestili na oddelek za intenzivno nego.



Kot je takrat navedel vir, je se je igralcu stanje čez noč stanje drastično poslabšalo. Gutović je pred dvema mesecema zbolel za covidom-19. »Imel je blažjo obliko krone, a si ni popolnoma opomogel. Kašelj mu ni popustil, zato je moral odpovedati vse nastope. Dva meseca je bil prehlajen, ni hotel k zdravniku,« je za omenjeni medij pred tednom dni dejal vir.



