Umrl znani ameriški igralec

Ameriški igralec Robert Blake, najbolj poznan po vlogi iz televizijske drame iz sedemdesetih let Baretta in filma Cold blood, je umrl. Star je bil 89 let.

Blake je umrl v svojem domu v Los Angelesu, obkrožen s člani svoje družine, so zapisali v izjavi za javnost, ki jo je objavila njegova nečakinja Noreen Austin.

Robert Blake. FOTO: Jim Ruymen, Reuters

Blake je bil rojen leta 1933 v Nutleyju v New Jerseyu. Z brati in sestrami je sodeloval v predstavi, poimenovani Three Little Hillbillies, dokler se niso preselili v Kalifornijo. Njegova družina se je ukvarjala s petjem in plesom.

Največjo preizkušnjo v življenju je moral prestati leta 2005, ko so ga obtožili uboja žene Bonnie Lee Bakley. Bil je oproščen, nekaj mesecev pozneje pa so njegovi otroci vložili še civilno tožbo, v kateri so razsodili, da je bil Blake odgovoren za ženino smrt.