Umrl veliki hrvaški skladatelj, ki je zaslužen za Dragojevićevo Skalinado, Cesarico ...

Umrl je eden najbolj znanih hrvaških skladateljev Stjepan "Stipica" Kalogjera. V bogati glasbeni karieri je ustvaril in aranžiral več kot 4000 del za različne glasbene sestave. Posebej uspešni so bili njegovi aranžmaji za pesmi Galeb, Skalinada in Cesarica.

Star je bil 90 let

Skladatelj, aranžer, dirigent in producent Kalogjera je bil dolgoletni član Hrvaškega društva skladateljev, iz katerega so sporočili novico o njegovi smrti. Rodil se je leta 1934 v Beogradu in že od malih nog kazal izjemno nadarjenost za glasbo. Najprej je začel igrati violino, nato trobento in klavir, diplomiral pa je na Medicinski fakulteti v Zagrebu.

Njegova profesionalna glasbena pot se je začela leta 1958, ko je postal član Plesnega orkestra Radia Zagreb, današnjega Big Banda HRT. V tem orkestru je bil trobentač, nato pianist ter zatem glasbeni producent.

Posebej uspešne so bile priredbe za pesmi Galeb, Skalinada in Cesarica, za katero je leta 1994 prejel nagrado porin za najboljši aranžma.

Uglasbil je okrog 70 zabavnih skladb, med katerimi izstopajo Vino i gitare, Ti si moja obala, Dobra večer, Uzorita, Sviraj mi, gitaro in Margarita. V svoji bogati karieri je zložil in priredil več kot 4000 del za različne glasbene zasedbe, od manjših sestavov do simfoničnih orkestrov.

Istega leta je skupaj z Arsenom Dedićem prejel porina kot najboljši producent za album Tihi obrt in leta 1998 skupaj z njim porina kot najboljši producent za album Ministrstvo straha. Leta 2010 je sledil še porin za življenjsko delo.

Prispeval je tudi glasbo za muzikala O'Kaj in Kaj20, ki so ju z velikim uspehom uprizorili v zagrebškem gledališču Komedija. Komponiral je še glasbo za animirane filme in otroške televizijske serije.