Umrl velikan slovenske popevke

V 90. letu starosti je umrl znani slovenski skladatelj zabavne glasbe Jure Robežnik. Kljub temu da ni imel formalne glasbene izobrazbe, se je podpisal pod več kot 150 glasbenih del. Bil je tudi pianist.

Rodil se je leta 1933, končal pa študij germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Ena izmed najbolj znanih popevk izpod njegovih rok je verjetno Pegasto dekle.

Njegove najbolj znane popevke:

Pegasto dekle (besedilo Elza Budau)

Ptica vrh Triglava (besedilo Dušan Velkaverh)

Šel si mimo (besedilo Elza Budau)

Ti si moja ljubezen (besedilo Elza Budau)

Presenečenja (besedilo Dušan Velkaverh)

Maja z biseri (besedilo Dušan Velkaverh)

Mesto mladih (besedilo Svetlana Makarovič)

Mlade oči (besedilo Dušan Velkaverh)

Ljubljančanke (besedilo Dušan Velkaverh)

Tri korake v modro (besedilo Elza Budau)

Orion (besedilo Gregor Strniša)

Človek, ki ga ni (besedilo Branko Šömen)

Na deževen dan (besedilo Elza Budau)

Na vrhu nebotičnika (besedilo Gregor Strniša)

Vrtiljak (besedilo Gregor Strniša)

Lastovka (besedilo Milan Jesih)

V mladosti se je obrti učil v svojem kvartetu, v katerem je igral klavir in vibrafon, pozneje je sodeloval tudi v ansamblu Mojmirja Sepeta. Kot avtor se je predstavil na prvi Slovenski popevki leta 1962 s skladbo Glas stare ure. Najbolj produktiven in nagrejevan je bil v 60. in 70. letih. Kasneje je bil producent v glasbeni produkciji Radia Slovenija ter urednik in direktor Založbe kaset in plošč RTV Slovenija. Leta 2017 je prejel Kozinovo nagrado Društva slovenskih skladateljev, ki jo podeljujejo članom za zaokroženi opus.

Zahvale v slovo na družbenih omrežjih

Številni se na družbenih omrežjih umrelmu zahvaljujejo za vso glasbo, ki jo je pustil za sabo. Glasbeni urednik z Vala 202 Andrej Karoli je zapisal, da je odšel velikan.