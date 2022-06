Umrl ustanovni član legendarne glasbene skupine

V 71. letu starosti je umrl Alec John Such, nekdanji basist in ustanovni član ameriške rock skupine Bon Jovi. V skupini je igral med letoma 1983 in 1994 oziroma v obdobju uspešnic, kot so You Give Love a Bad Name, Livin' on a Prayer in Bad Medicine. V skupini se ga spominjajo kot »dragocenega prijatelja, divjega in polnega življenja,« piše BBC. Skupina je sporočila novico o njegovi smrti, a več podrobnosti ni razkrila.

Frontman skupine Jon Bon Jovi je na twitterju zapisal, da je bil Such zaslužen za nastanek skupine. »Če sem iskren, smo pot drug do drugega našli prav prek njega,« je poudaril.

Kot je spomnil, je bil Such prijatelj iz otroštva bobnarja Tica Torresa, v bend je pripeljal kitarista in besedilopisca Richieja Samboro. »Danes mi ti spomini rišejo nasmeh na obraz in prinašajo solze v oči,« je zapisal Jon Bon Jovi. »Zelo ga bomo pogrešali.«

Skupino zapustil zaradi starostne razlike

Such se je rodil 14. novembra 1951 v New Yorku. Uveljavil se je na glasbeni sceni v New Jerseyju, kjer je pozneje nastala skupina Bon Jovi. Sprva je igral v zasedbi The Message. S skupino se je spoznal kot menedžer dvorane v Sayrevillu, ko je bil odgovoren za rezervacijo skupine Jon Bon Jovi & The Wild Ones, piše BBC.

Postal je najstarejši član skupine, o čemer je leta pozneje pripovedoval v nekem intervjuju. »Založba je lagala o moji starosti,« je dejal. »Ko sem se jim pridružil, sem bil star 31 let. Bil sem dobrih deset let starejši od preostalih članov.« Prav zaradi starostne razlike je leta 1994 zapustil skupino. Zamenjal ga je Hugh John McDonald.

Leta 2018 se je skupini za kratek čas znova pridružil ob njeni uvrstitvi v Dvorano slavnih rock 'n' rolla, še piše BBC.