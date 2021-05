Umrl legendarni srbski režiser

V 80. letu starosti je umrl eden najbolj cenjenih direktorjeve fotografije in režiserjev z območja nekdanje Jugoslavije, je poročala srbska radiotelevizija (RTS). Nikolić je bil sorežiser kultne jugoslovanske črne komedije Balkanski vohun iz leta 1984. V enem njegovih filmov je svojo prvo glavno vlogi odigralNikolić se je rodil leta 1942 v Nikšiću v Črni gori. V filmsko industrijo je vstopil v 60. letih minulega stoletja, ko je bil snemalec takratne Radiotelevizije Beograd. Skupaj zje režiral Balkanskega vohuna. Za režijo celovečerca o iskanju nevidnih sovražnikov sta Nikolić in Kovačević prejela zlato areno na filmskem festivalu v Pulju. Nikolić je bil nagrajenec puljskega festivala tudi kot snemalec pri filmih Beštije (1978) in Život je lep (1985).Med drugim je režiral še filme Tri karte za Hollywood, Balkanska braća ter U ime oca in sina. Kot direktor fotografije je sodeloval z vrsto režiserjev, kot soin, na svoji spletni strani navaja RTS.Kot so še izpostavili, je Nikolić tudi namenil prvo glavno vlogo slavnem hollywoodskem igralcu, in sicer v ameriško-jugoslovansko-kanadski koprodukciji The Dark Side of the Sun (Temna stran sonca) iz leta 1988. V filmu je njegovo mamo igrala pokojna