Umrl legendarni glasbenik: Tolažimo se s tem, da bo njegova zapuščina še naprej odmevala

Umrl je začetnik funk rocka Sly Stone. Njegova glasba je sprožila eksplozijo soula v 60. letih prejšnjega stoletja. Bil je vodja skupine Sly and the Family Stone, ki je bila prva rasno integrirana zasedba v popu. Umrl je po dolgotrajnem spopadanju s kronično obstruktivno pljučno boleznijo in drugimi zdravstvenimi težavami, star 82 let.

Njegovo smrt so sporočili iz družine, poročajo tuje tiskovne agencije. »Medtem ko žalujemo za njim, se tolažimo s tem, da bo njegova izjemna glasbena zapuščina še naprej odmevala in navdihovala prihodnje generacije,« so zapisali.

Postavil temelje številnim glasbenikom

Za mnoge je bil Stone glasbeni genij, ki je ustvaril zvok prihodnosti in postavil temelje glasbenikom, kot so Prince, Miles Davis, Red Hot Chili Peppers in OutKast. S svojo živahno energijo na odru in besedili, ki so pogosto obsojala predsodke, je postal superzvezdnik. Leta 1969 je s skupino odigral tudi nepozaben koncert na festivalu v Woodstocku.

Toda v začetku 70. let se je umaknil v senco in njegove osebne težave, boril se je z zlorabo drog, so nazadnje pripeljale do razpada skupine. V javnosti se je pojavljal občasno na koncertih, televizijskih nastopih in leta 2006 na odru podelitve nagrad grammy.

Pritegnil na milijone poslušalcev

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je njegova ustvarjalnost, temelječa na psihadeličnem soulu, hipijevski zavesti, bluesovskem funku in rocku, zgrajenem na gospelu, pritegnila na milijone poslušalcev v zlati dobi popularne glasbe. V samo petih letih je pustila velik pečat na ameriški in svetovni glasbi, od debitantske uspešnice skupine Dance to the Music leta 1967 do mojstrovine rhythm and bluesa If You Want Me To Stay iz leta 1973.

Bilo je, »kot da bi videl temnopolto različico Beatlesov«, je ocenil funk legenda George Clinton. Po njegovih besedah je imel senzibilnost ulice, cerkve in lastnosti Motowna: »Bil je vse to v eni osebi.«