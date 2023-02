Umrl legendarni detektiv serije Zakon in red

Smehje potihnil. V 79. letu starosti je na svojem domu na jugu Francije namreč za vedno zaprl oči stand-up komik in igralec Richard Belzer, ki se je v popularno kulturno vpisal predvsem kot detektiv John Munch, duhovit, bister, ciničen, filozofski in k teorijam zarote nagnjen policijski preiskovalec v serijah Homicide: Life on the Street in Zakon in red, v vlogi katerega je nastopal več kot dve desetletji. »Imel je cel kup zdravstvenih težav,« je novico o njegovi smrti sporočil igralčev dolgoletni prijatelj Bill Scheft. Njegovemu spominu se je med prvimi priklonil komik Richard Lewis, »milijonkrat me je nasmejal«.

Kot detektiv je v seriji Zakon in red: Enota za posebne primere nastopil v kar 326 epizodah. FOTO: NBC

Vedno je našla kakšen razlog, da naju pretepe. Najzahtevnejše občinstvo je bila moja mama, saj sem jo moral nasmejati, sicer sva jih z bratom dobila.

Komedija se lahko rodi iz najhujših stisk, kot orodje za preživetje. In prav tako je na površje prišla tudi Richardova izjemno humorna žilica, s katero se je poskušal ogniti materini težki roki. »Vedno je našla kakšen razlog, da naju pretepe. Najzahtevnejše občinstvo je bila moja mama, saj sem jo moral nasmejati, sicer sva jih z bratom dobila,« je dejal o svojem otroštvu, zaznamovanem s telesnim nasiljem. Osebne tragedije so ga na koncu tudi preusmerile na pot poklicne komedije. Kajti če se je v mladih letih poskušal iz meseca v mesec prebijati z opravljanjem najrazličnejših del, od prodajalca nakita in delavca v pristanišču do novinarja, je po materini smrti zaradi raka na dojkah, ki ji je sledil očetov samomor, spoznal, kako kratko je lahko življenje. Zato je sklenil tvegati in se preizkusiti v komediji, kar se je že hitro izkazalo za pravilno odločitev. A čeprav mu je ta odprla vrata v svet zabavne industrije, sta bila serija Homicide in lik Johna Muncha tista, ki sta iz Belzerja naredila zvezdo. Za vlogo se mu niti ni bilo treba potegovati na avdiciji! Izvršnemu producentu Barryju Levinsonu je bilo dovolj, da je slišal njegov glas v radijskem šovu Howarda Sterna, in je že vedel, da je našel svojega Muncha. »Všeč mi je bil ritem njegovega govorjenja.«

Od prijatelja se je že poslovila Mariska Hargitay, televizijska Olivia Benson. FOTO: NBC

V vlogi detektiva se je prvič preizkusil v seriji Homicide. In čeprav v resničnosti nikoli ne bi opravljal preiskovalnega policijskega dela, je Belzer priznal, da bi si, če bi že moral biti detektiv, želel biti takšen kot njegov televizijski alter ego. »Grozno sva si podobna. Z njim si delim paranojo, nenaklonjenost eliti in naklonjenost teorijam zarote, zato ga je zelo zabavno igrati. Pravzaprav sanjsko,« zaradi česar ni skakal od navdušenja, ko se je serija Homicide po sedmih letih 1999. iztekla. »Eden izmed igralcev se je tedaj poslovil od serije Zakon in red. Pomislil sem, da bi se ji lahko pridružil moj lik Johna Muncha.« A usoda je hotela, da je ustvarjalec serije tedaj vzporedno ustvarjal Zakon in red: Enota za posebne primere, v kateri je želel tudi Belzerja in njegov ikonski lik. In Munch je na malih ekranih živel še vse do leta 2016. »Zbogom, prijatelj. Pogrešala te bom, tvojo edinstveno energijo in pogled na svet. Počaščena sem, da sem te poznala, oboževala in delala s tabo,« se je od igralca poslovila Mariska Hargitay, katere lik Olivie Benson je bil eden vodilnih v Enoti za posebne primere.