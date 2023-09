Umrl legendarni dalmatinski pevec: to njegovo pesem še danes prepevamo

Po dolgi in težki bolezni je v 74. letu starosti umrl legendarni hrvaški pevec Milo Hrnić, poročajo hrvaški mediji. Hrnić je v svoji dolgi glasbeni karieri izdal 20 albumov in več kot 200 pesmi.

Na Festivalu zabavne glasbe v Splitu je prvič zmagal leta 1982. Slavil je z vsem dobro poznano skladbo Vrati se. Naslednje leto je domov odnesel nagrado za skladbo Dalmacijo, Ljubav si vječna. Leta 1987 je bil znova razglašen za zmagovalca s skladbo Dobra večer prijatelji. To je bila tudi skladba, s katero je vedno začel svoje koncerte. Skladbe, s katerimi je slavil na splitskem festivalu, se še danes vrtijo na radijskih postajah.

»Lahko bi bil bogatejši, če bi pel na 'playback', a tega nisem želel, ker brez žive izvedbe, ni umetnosti,« je dejal. V intervjuju za Dubrovački dnevnik je leta 2018 povedal, da se mu je dogajalo, da je publika tako glasno prepevala njegove pesmi, da so ga preglasili. Še posebej naj bi se to dogajalo na koncertih, ki so se jih udeleževali mladi. Zakaj? Hrnić je bil prepričan, da zato, ker je njegova glasba imela 'dobre vibracije'.