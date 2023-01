Umrl legendarni ameriški glasbenik

V starosti 81 let je umrl ameriški pevec, kitarist in tekstopisec David Crosby. Ustvarjal je za skupini The Byrds ter Crosby, Stills, Nash and Young, ki ju je tudi soustanovil in z njima razširil tedanje dojemanje rock glasbe. Vest o smrti je sporočil njegov publicist, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vzroka smrti ni navedel, njegova žena Jan Dance pa je za revijo Variety povedala, da je umrl po dolgi bolezni. »Čeprav ga ni več z nami, nas bosta njegova človečnost in prijaznost še naprej vodili in navdihovali. Njegova zapuščina bo še naprej živela skozi njegovo legendarno glasbo,« je izjavila.

Dvakratni član dvorane slavnih rock'n'rolla je bil znan tako po alternativnih uglasitvah kitare, bogatih harmonijah in abstraktnih besedilih kot po pacifističnem aktivizmu, poštenosti in tveganem življenju. Vseskozi je bil ploden umetnik. V šestih desetletjih je v glasbeno industrijo prispeval široko paleto balad in drugih skladb, poroča AFP.

Zasloveli s priredbo pesmi Boba Dylana

Crosby je zaslovel kot član skupine The Byrds, ki je nastala leta 1964 in se v zavest poslušalcev vpisala s priredbo pesmi Boba Dylana Mr. Tambourine Man, preden so sledile uspešne priredbe tudi drugih prepoznavnih skladb, kot je Turn! Turn! Turn! Peta Seegerja ali prav tako Dylanovih The Times They Are a-Changin' in You Ain't Goin' Nowhere. Skupina je prispevala tudi k razvoju country zvoka.

Ker je bil zaradi zagat s kolegi leta 1967 odpuščen iz skupine, je začel muzicirati s Stephenom Stillsom, ki je najprej sodeloval z zasedbo Buffalo Spriengfield. Paru se je nato pridružil Graham Nash in nastal je trio, ki se je povzpel na lestvice z uspešnicami, kot sta Suite: Judy Blue Eyes in Our House. Za prvenec CSN so prejeli grammyja za najboljšega debitanta.