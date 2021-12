Umrl je režiser Kluba zdravja Dallas

Z zgodovinsko dramo Mlada Viktorija, ki je pripovedovala zgodbo britanske vladarice kraljice Viktorije in njenega zakona s princem Albertom ter se je v oskarjevski dirki pred 11 leti potegovala za tri kipce, je kanadski filmar Jean-Marc Vallee svet opozoril, da mora vsekakor računati nanj. In je nato z vsakim naslednjim projektom, naj bo za veliko platno ali televizijske zaslone, potrjeval, da se je eliti največjih iz sveta sedme umetnosti pridružilo novo ime. A zdaj ko je njegova zvezda morda najbolj žareče svetila, je nenadoma ugasnila, nad Hollywood pa se je zgrnila tema. »Bil je umetnik v pravem pomenu besede.

Klub zdravja Dallas je bil eden najboljših filmov leta 2013.

Jean-Marc je poosebljal kreativnost in avtentičnost ter bil tista oseba, ki je ni bilo strah stvari narediti nekoliko drugače. Grozno ga bomo pogrešali, v nekaj utehe je le, da bo še naprej živel v svojem delu, ki ga zaznamuje edinstveni slog,« je dejal njegov poklicni partner Nathan Ross, še vedno v popolnem šoku. Brez predhodnega opozorila je kanadski režiser, producent in scenarist minuli praznični konec tedna namreč za vedno zaprl oči. Star je bil komaj 58 let, o vzroku smrti pa še ni ničesar znanega.

Svojo umetniško pot je konec 80. let začel kot režiser glasbenih videov in kratkih filmčkov, a svoj pravi dar nato odkril v celovečercih in televiziji. Po njegovi Mladi Viktoriji z Emily Blunt in Rupertom Friendom v glavnih vlogah si je namreč v najvišji prestavi začel utirati pot v hollywoodsko zvezdniško kliko in se mednjo dokončno zacementiral z uspešnico Klub zdravja Dallas, ki se je potegovala za kar šest oskarjev, za kipec se je potegoval tudi Valle, čeprav ne za režijo, pač pa za montažo pod psevdonimom John Mac McMurphy.

Bil je izjemen pripovedovalec zgodb, ki pa se pri tem ni zatekal k posebnim učinkom, pač pa se je projektov raje loteval »naturalistično«, prednost je dajal naravni svetlobi, snemanju z ročnimi kamerami in igralcem puščal precej svobode pri improvizaciji.

Iz za zdaj še neznanega vzroka je umrl v svoji koči blizu Quebeca.

»Naj se gibljejo, kot želijo in čutijo. Tudi to namreč nekaj doda zgodbi in značajem. Ne želim se preveč vmešavati,« je dejal o svojem pristopu k ustvarjanju filmov, ki se je izkazal za briljantnega. Ne le s Klubom zdravja Dallas, kjer sta genialno igrala Matthew McConaughey in Jared Leto, kar sta potrdila tudi oskarja za igro, odličen je bil namreč tudi film Divja z Reese Witherspoon, s katero je Vallee moči združil tudi pri HBO-jevi seriji Velike male laži.