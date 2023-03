Umrl je najstarejši oskarjevec

Po smrti Olivie DeHavilland leta 2020 je lenta najstarejšega še živečega oskarjevca prešla v roke producenta Walterja Mirischa, ki se je tedaj spogledoval z okroglo stotico. Zdaj, s 101 letom in dobrimi tremi meseci življenja, pa se je iztekla tudi njegova pot.

Hollywoodski producent, ki je bdel nad z oskarjem nagrajenimi uspešnicami, kot so Nekateri so za vroče, Zgodba z zahodne strani in In the Heat of the Night, je privekal na svet še pred prvo podelitvijo prestižnih kipcev; zgodovina teh nagrad se je namreč začela pisati, ko je bil Walter star osem let. A je bil pozneje eden najvidnejših članov Akademije filmskih umetnosti in znanosti, ne le kot njen predsednik med letoma 1973 in 1977, pač pa je kar dvakrat postal tudi prejemnik častnega oskarja, tako zaradi njegovega prispevka sedmi umetnosti kot zaradi humanitarnega prizadevanja.

V najstniških letih

Rodil se je leta 1921, osem let pred prvo podelitvijo oskarjev.

V filmsko industrijo je zakorakal že v najstniških letih in počasi od najnižjih del v kinematografih prek vodstvenih položajev napredoval do produkcije nizkoproračunskih filmov v 40. letih minulega stoletja. Leta 1957 je z bratom Marvinom in polbratom Haroldom ustanovil družinsko produkcijsko hišo, ta pa je postala ena najuspešnejših neodvisnih družb, ki so se dvignile iz starega studijskega sistema, ko je pojav televizije zarezal v obiskovanje kinematografov. Bratje Mirisch so v tem času producirali nekatere največje uspešnice, denimo Sedem veličastnih, Afera Thomasa Crowna in Rožnati panter ter njegovo nadaljevanje. Stali pa so tudi za ikonsko uspešnico z Marilyn Monroe, Jackom Lemmonom in Tonyjem Curtisom Nekateri so za vroče ter producirali filma Stanovanje in Zgodba z zahodne strani, ki sta oba prejela oskarja za najboljši film.

Kot producent, očitno precej vizionarski, je Walter novačil vrhunske filmske ustvarjalce, kot sta bila Billy Wilder in Norman Jewison, ter jim nato pustil proste roke. »Tem filmarjem smo ponudili, kar so potrebovali,« je dejal pred desetletji in nadaljeval, da je bil dovolj, denimo, Billyjev telefonski klic, »dejal mi je, da želi posneti film o tem in tem. To je bilo vse, kar sem moral vedeti.« Produkcijska hiša Mirischevih je stala tudi za filmi Johna Forda, Johna Hustona, Williama Wylerja, Georgea Roya Hilla in Hala Ashbyja.

Namesto rož, sveč in žalnih vencev njegova družina prosi za donacije fimskemu skladu Motion Picture and Television Fund.