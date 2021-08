Umrl je najboljši bobnar na svetu

Od originalne zasedbe sta ostala le še dva. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

Zvest ženi

Bil je izjemen bobnar, moški izjemnega sloga in odlična družba.

Rocker z dušo jazzista Slavo in nesmrtnost mu je prinesel rock, a njegova prva ljubezen je veljala jazzu. Že prvo tolčenje po bobnih je bilo preigravanje ob jazzovskih vinilkah, pozneje, ko ga niso zaposlovale turneje s Stonesi, pa je jazzista v sebi spustil na plan z igranjem v drugih bendih in orkestrih. Kajti čeprav je ljubil biti del kultnih The Rolling Stones, ga je »enakomernost« rock'n'rolla nekoliko omejevala. »Jazz mi daje več svobode, tu lahko glasba skače brez pravil.«

Bilo je davnega leta 1962, ko so se našliinin kot skupina The Rolling Stones začeli pisati zgodovino. Že v nekaj letih se je o njih govorilo kot o največjem rock'n'roll bendu na svetu, status ikonskih rockerjev pa so le še utrjevali. A zdaj sta od originalne zasedbe ostala le dva.Po veliko prezgodnji smrti težavnega Briana Jonesa leta 1969 in Wymanovem odhodu iz skupine pred 28 leti je le dobra dva meseca po dopolnjenem 80. letu umrl Charlie Watts, po mnenju mnogih glasbenih kolegov pa tudi kritikov eden najizvrstnejših bobnarjev na svetu, če ne celo najboljši.Nemudoma so se začele izlivati sožalne besede, seveda z Jaggerjevimi in Richardsovimi na čelu. »Žalosten dan. Charlie je bil izjemen bobnar, moški izjemnega sloga in odlična družba,« se mu je poklonil, podobno bo ostal v spominu tudi, medtem ko ga jeopisala kot najbolj elegantnega in dostojanstvenega bobnarja, ki je igral točno to, kar je bilo treba – nič več, nič manj.Ob čemer tudi ni dvoma, da je njegova smrt za zasedbo velikanski udarec, ne le ker je z njegovim odhodom za bobni zazevala praznina, ki je nihče drug ne bo mogel povsem zapolniti, ampak ker je bil Watts miren pristan, neomajen podporni steber sicer divjega rockerskega benda, katerega preostali člani so (bili) skoraj poosebitev pregovornega razuzdanega rockerskega življenjskega sloga. V nasprotju s kolegi se on namreč ni prepuščal čarom oboževalk, ampak je bil zvest ženi, s katero sta se poročila že leta 1964.Ogibal se je medijskim žarometom in tako rekoč ni dajal intervjujev. V rockerskem slogu mu je spodrsnilo le enkrat, sredi 80., ko se je začel skoraj utapljati v alkoholu, verižno je kadil tako cigarete kot smotke marihuane, se omamljal z amfetamini in heroinom, tako je izgubil tla pod nogami, da mu je celo nenehno zadeti Keith Richards dejal, naj se že vzame v roke. »Mislim, da je bila to moja različica krize srednjih let. Tedaj sem skoraj zakockal svoj zakon in kariero,« a se je po treh letih prostega pada sestavil in čez noč vse opustil.Smrt rockerskega velikana je presenetila vse. Kajti čeprav se je že julija zaradi zdravstvenih težav umaknil z načrtovane glasbene turneje No Filter, je še ta mesec njegov predstavnik potrdil, da je Charlie prestal operacijo, ki je popolnoma uspela, oglasil pa se je tudi bobnar sam, da sicer potrebuje čas, a da lepo okreva. O tem sta bila prepričana tudi Jagger in Richards, ki sta se zgolj nekaj dni pred njegovo smrtjo veselila, da bosta že kmalu, bolj kmalu, kot sta pričakovala, za bobni spet videla prijatelja.