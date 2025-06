Umrl je Janez Toplak, srce in duša Vurberškega festivala

Tri leta minevajo, odkar se je od Vurberškega festivala, ki je leta 2022 slavil okroglih 30 let, poslovil Janez Toplak. Kar 46 let je opravljal delo tajnika Turističnega društva Vurberk, v katerem je s četico zanesenjakov organiziral festival vokalno-instrumentalnih skupin z diatonično harmoniko ter dvo- in večglasnim petjem.

Letos je Janeza premagala težka bolezen, pred tednom dni so se na pokopališču na njemu ljubem Vurberku od njega poslovili njegovi najbližji, prijatelji in znanci. Občina Duplek je pripravila žalno sejo, Toplak je bil med drugim prejemnik zlatega grba občine. Poleg organizacijskih zadolžitev je imel še eno nalogo, festival je dolga leta vodil skupaj z znano radijko Ido Baš, s katero sta postala prepoznaven voditeljski tandem.

Z Ido Baš sta dolga leta povezovala festival.

Tudi zaradi njiju je imel festival poseben šarm in veliko privržencev, ki so vsako leto radi prihajali na Vurberk. Na njem se je predstavilo več kot 300 ansamblov, glasbeni arhiv pa se je obogatil z več kot 500 avtorskimi skladbami.