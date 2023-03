Umrl člane legendarne rock zasedbe, katere pesem vsi poznate

Umrl je zadnji prvotni član ameriške rock zasedbe Lynyrd Skynyrd, kitarist Gary Rossington. Bil je med ustanovnimi člani skupine, ki je nastala leta 1964 na Floridi in osvojila svet s pesmijo iz leta 1974 Sweet Home Alabama. Umrl je v nedeljo, star 71 let. Vzrok smrti ni znan.

»Z globoko žalostjo vam sporočamo, da smo danes izgubili brata, prijatelja, družinskega člana, tekstopisca in kitarista Garyja Rossingtona,« je skupina zapisala na Facebooku. Vzroka smrti niso objavili, vendar je imel Rossington vrsto težav s srcem, zaradi česar je leta 2021 prestal nujno operacijo.

Rossington se je rodil leta 1951 v zvezni državi Florida na jugu ZDA. Leta 1964 je z bobnarjem Bobom Burnsom in basistom Larryjem Junstromom ustanovil prvo različico skupine Lynyrd Skynyrd. V njej je igral glavno in ritem kitaro ter prispeval, da je njihova skoraj 10-minutna skladba Free Bird postala večna uspešnica.

Skupaj z uspešnico Sweet Home Alabama je skupina na višku slave v 70. letih pripomogla k popularizaciji rocka z juga ZDA.

Trije člani umrli v letalski nesreči

V 70. letih je Rossington preživel več nesreč, med njimi hudo prometno nesrečo leta 1976 in odmevno letalsko nesrečo leta 1977, ki je močno posegla v njihovo delovanje. V njej so umrli trije člani skupine - pevec Johnny Van Zant, kitarist Steve Gaines in spremljevalna vokalistka Cassie Gaines, ostali pa so bili poškodovani.

Po tej nesreči je skupina uradno razpadla, vendar se je leta 1987 oblikovala na novo z novimi člani, vključno z Van Zantovim mlajšim bratom Johnnyjem kot glavnim pevcem.

Rossington je bil edini prvotni član, ki je nadaljeval tudi v novi zasedbi. Ta še vedno koncertira, tudi za letošnje leto so napovedali nastope po ZDA, med drugim skupaj s še enimi ameriškimi velikani klasičnega rocka ZZ Top.

Lynyrd Skynyrd so bili »desničarski rockerji« med skupinami, ki so leta 2016 nastopile ob robu republikanske konvencije.