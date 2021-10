Umrl član legendarne glasbene skupine

V 66. letu starosti je v ponedeljek umrl basist skupine Wham in Georgea Michaela Deon Estus. Novica o smrti je bila v torek objavljena na glasbenikovem Twitter profilu.

Kot še piše, je bil Deon »večinoma znan kot tretji član skupine Wham. Glasba je bila njegova strast, rad je bil v stiku s svojimi zvestimi oboževalci«. Vzrok smrti ni bil naveden.

Estus je igral bas kitaro za Wham od leta 1983, ko so izdali album Fantastic. Sodeloval je tudi pri albumu Make It Big, ki je izšel leta 1984 in je vključeval pesmi Wake Me Up Before You Go-Go in Careless Whisper.

Sodeloval je tudi pri prvih dveh samostojnih albumih Georgea Michaela Faith iz leta 1987 in Listen Without Prejudice Vol. 1. iz leta 1990.

Estus se je rodil v Detroitu. Leta 1989 je izdal svoj edini samostojni album Spell, na katerem je bila uspešnica Heaven Help Me.