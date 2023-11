Umor Johna Lennona prihaja na televizijske ekrane

Decembra se bo odvrtelo 43 let, odkar je Mark David Chapman za vselej utišal genialnega glasbenika Johna Lennona. Bilo je 8. decembra 1980, ko je Chapman v slavnega beatla pred njegovim newyorškim stanovanjem na Manhattnu izstrelil pet nabojev. Ustrelil ga je v hrbet in to vpričo žene Yoko Ono.

Hladnokrvni morilec svojega dejanja ni niti poskušal skriti - ni zbežal s prizorišča zločina, pač pa je tam počakal in sodišču gladko priznal odgovornost za umor, prepričan, da je bila takšna božja volja. Prav ta dogodek, ki velja za enega najbolj srhljivih mejnikov v glasbeni industriji, je za temo svojega prihajajočega dokumentarca izbrala televizija Apple TV+.

Umoru je bila priča zvezdnikova žena Yoko Ono. FOTO: Uncredited Ap

Ta obljublja »najbolj poglobljeno raziskavo umora slovitega glasbenika, ki je šokirala in globoko užalostila svet«. Kdaj bo prišla na male ekrane, še ni znano, bo pa dokumentarec pod naslovom John Lennon: Murder Without a Trial (John Lennon: Umor brez sojenja) v formatu tridelne serije vodil igralec Kiefer Sutherland.

43 let bo minilo od smrti glasbene legende.

Umor je načrtoval

Umor je priznal, obsojen pa je bil na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta za obdobje 20 let. Tu ni nikakršne skrivnosti, ki bi jo bilo treba raziskati, vseeno pa bo prihajajoča oddaja ponudila javnosti še neznane informacije in posnetke.

Vključevala bo namreč še neobjavljene posnetke, vključno s pričevanji očividcev in fotografijami s kraja zločina, ter intervjuje s Chapmanovimi psihiatri, odvetniki, detektivi in tožilci skupaj s pričevanji nekaterih Lennonovih bližnjih. A med temi v kamero ne bo spregovorila tudi Lennonova vdova Yoko, ki pri nastajanju doku serije ni sodelovala niti je sedaj ni komentirala. Je pa ekipa, ki stoji za dokumentarcem, dobila razširjeno odobritev za razkritje informacij, med drugim tudi od newyorške policije in okrožnega tožilstva.

Mark David Chapman je umor načrtoval in nato priznal. FOTO: Chip East/Reuters

Umor je Chapman načrtoval. Svoji ženi je namreč že pred umorom Lennona leta 1980 razkril zlovešče načrte, nato pa je 8. decembra odpotoval s Havajev v New York, da bi zvezdnika ubil. Tistega istega dne ga je opazil in ga prosil, naj mu podpiše izvod novega albuma Double Fantasy, ki sta ga izdala z Yoko Ono. »Nisem bil povsem hladnokrven. Poskušal sem si dopovedati, naj odidem, da imam album, ki ga bom pokazal ženi, in vse bo v redu. A hkrati me je nekaj sililo k umoru, tako močno, da ni bilo sile, ki bi me tedaj zvlekla stran od stavbe,« je Chapman leta 2012 med zaslišanjem za pogojni izpust priznal, da na revolver ni pritisnil povsem brez oklevanja.

Doslej je bila njegova prošnja za pogojno izpustitev zavrnjena že dvanajstkrat, nazadnje lani, za zavrnitvami pa naj bi stala Yoko. Ponovno bo za pogojni izpust lahko zaprosil prihodnje leto.