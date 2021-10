Umazane misli so zunaj!

Te dni oboževalci priljubljene ljubljanske skupine Joker Out kar ploskajo od navdušenja. Luč sveta je namreč ugledal njihov album, fantje, ki so letos prejeli zlato piščal za izvajalce leta, pa se veselijo prihajajočih koncertov, na katerih bodo lahko ponosno pokazali svojega novega otroka.

Zadnji dve leti naših življenj sta se končno materializirali v tem enkratnem izdelku.

Prvenec skupine Joker Out je brez pretiravanja najbolj pričakovan album zadnjih dveh let. Še preden so se člani zares lotili dela, so v začetku minulega leta že dvakrat razprodali ljubljansko Cvetličarno, delo v studiu pod taktirko Žareta Paka pa končali šele ob koncu minulega tedna.

»Zadnji dve leti naših življenj sta se končno materializirali v tem enkratnem izdelku, ki predstavlja celotni glasbeni spekter tega, kar za nas je shagadelic rock'n'roll. Smo neskončno zadovoljni ter ponosni na album in čutimo, da z njim lahko pustimo velik pečat na slovenski glasbeni sceni,« ob izidu plošče Umazane misli neskromno sporočajo iz trenutno najbolj priljubljene skupine pri nas. Čakanje se je vsekakor izplačalo, saj so lahko oboževalkam in oboževalcem v tem času predstavili uspešnice, kot so Gola, Omamljeno telo, Umazane misli, Vem, da greš in A sem ti povedal.