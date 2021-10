Ulica brestov čaka nove stanovalce

Marsikdo se ne bi niti približal hiši groze v srhljivi Ulici brestov, a prav ta je zdaj na prodaj. Nepremičnina, ki je nastopala v ikoničnem filmu iz leta 1984 kot prizorišče morije strašnega Freddyja Kruegerja, išče novega lastnika. In to za tri milijone!

Soseska groze

Hiša v Los Angelesu je bila od leta 2013 v lasti režiserke Lorene Scafaria, v mestu angelov pa ima pomembno turistično vrednost, saj tako rekoč ni avtobusa, ki se ne bi ustavil ob navzven simpatičnem domovanju v prikupni družinski soseski, ki pa ji je režiser in scenarist Wes Craven s kultno grozljivko dal neizbrisen pečat; v isti soseski stoji namreč še ena hiša, ki je imela prav tako vlogo v znameniti Mori v Ulici brstov, pa še ena, ki je nastopila v grozljivi Christine iz leta 1983.

V notranjosti je prijetno družinsko domovanje. FOTOGRAFIJI: Twitter

A pri nepremičninski agenciji mirijo: ko vstopite skozi vhodna vrata, se film konča, v notranjosti se namreč skriva prijetno domovanje v dveh etažah s tremi spalnicami, tremi kopalnicami, prostorno kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo. Hišo odlikujejo masivna vrata in hrastov pod, okolico pa prijetne terase za druženje, poudarjajo pri nepremičninski agenciji, kjer pa se niso povsem odpovedali srhljivi noti nepremičnine – prav zato ponudbe zainteresiranih kupcev zbirajo do noči čarovnic.

3 milijone evrov bo moral odšteti kupec.

Tako popolno urejenih družinskih domovanj je na tržišču bore malo, poudarjajo agentje, veliki skupni prostori ponujajo možnost preureditve tudi za delo od doma, ki je za mnoge od pandemije nova realnost. S ščepcem filmske zgodovine ima nepremičnina nedvomno dodano vrednost, so prepričani. Mora v Ulici brestov je pred skoraj štirimi desetletji požela izjemno odobravanje kritikov in napolnila blagajno; sledilo je še šest nadaljevanj, posneli so televizijsko serijo, leta 2010 pa še remake. V izvirnem filmu iz 1984. je svojo filmsko premiero doživel Johnny Depp, ki upodablja najstnika Glena Lantza.