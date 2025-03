Ukrajinski predstavniki še nimajo dovoljenja za odhod iz države

Nekaj ​​manj kot dva meseca je še do tekmovanja za pesem Evrovizije, ki bo sredi maja v švicarskem Baslu, a ukrajinski predstavniki, člani skupine Ziferblat, še niso dobili dovoljenja za odhod iz svoje države, piše na spletni strani wiwibloggs.com.

Zasedbo sestavljajo trije moški v naborniški dobi, ki je zdaj od 25. leta starosti naprej. Od ruske invazije na Ukrajino leta 2022 v državi velja vojno stanje in vsi moški v naborniški dobi morajo ostati v državi zaradi morebitne mobilizacije. Vendar je bilo nekaterim umetnikom v zadnjih treh letih dovoljeno zapustiti državo zaradi najrazličnejših nastopov po svetu. Konec februarja pa je ukrajinska vlada ustavila ta dovoljenja, češ da se veliko umetnikov in medijskih osebnosti od leta 2022 ni vrnilo v Ukrajino. Pred dnevi je kabinet ministrov odobril posodobitev pravil. Prvo pravilo, morajo se vrniti v šestdesetih dneh, drugo pravilo je, da morajo imeti umetniki nekakšen »nujni status«.

Ukrajina je tudi letos svojega predstavnika izbrala skozi nacionalni izbor Vidbir. Zmagala je skladba Bird of Pray. Pesem so napisali trije člani skupine Ziferblat: Valentin in Danilo Leščinski in Fedir Hodakov. To je njihova prva pesem na evrovizijskem odru. Izvajajo jo v angleščini in ukrajinščini, govori pa o upanju in prošnji za življenje, ljubezen in svobodo v težkih časih. Je skratka čustveni razmislek o resničnosti, s katero se soočajo Ukrajinci.

Trenutno je Ukrajina na evrovizijskih stavnicah uvrščena na deseto mesto. Na vrhu so Švedska, Avstrija in Francija, Slovenija je na 29. mestu.