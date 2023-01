Ukrajina vodi na stavnicah Evrovizije, vse pesmi pa niti še znane niso (VIDEO)

Večina evropskih držav februarja izbira pesem za Evrovizijo. Doslej so svojo predstavnico izbrale le Nizozemska, Izrael, Belgija, Albanija in Ukrajina, medtem ko so na Cipru in pri nas izbrali izvajalca, pesmi pa še ne.

Štiri mesece pred začetkom Evrovizije so stavnice že odprte. Ne boste verjeli, kdo vodi - Ukrajina. Stavnice ukrajinski skupini Tvorchi in pesmi Heart of Steel pripisujejo 16-odstotne možnosti za zmago, in to kljub temu da večine pesmi sploh še ni izbranih. Impresivnih 10 odstotkov možnosti za zmago ima Švedska, še posebej glede na to, da še sploh niso izbrali pesmi.

Ukrajinci so pesem izbrali že januarja, in sicer na podzemni postaji, ki je med vojno postala zaklonišče.

Kdo so Tvorchi?

So elektro pop dvojec, ki ga sestavljata Andrij Guzuljak in pevec Jeffery Kenny. Ustanovljen je bil leta 2018 v Ternopilu. Glasbenika sta se spoznala na študiju farmacije na zahodu Ukrajine. To, da bodo zastopala Ukrajino na izboru za Evrovizijo, je njun največji uspeh doslej.

Spomnimo, lani je na Evroviziji zmagal Kalush Orchestra iz Ukrajine, vendar tekmovanje letos razumljivo letos ne bo potekalo v državi zmagovalke, ampak ga bo gostila Velika Britanija.