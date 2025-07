Učenci harmonikarja Roberta Goterja so se od šole poslovili s koncertom (FOTO)

Robert Goter, nekdanji svetovni prvak v igranju diatonične harmonike, se je v začetku aprila lotil edinstvenega podviga. Želel je podreti trenutno veljavni Guinnessov rekord v najdaljšem igranju harmonike, s katerim se še vedno ponaša Francozinja Christelle De Franceschi. Slednji je uspelo meh raztegovati neprekinjeno več kot 81 ur; Robertu je za to zmanjkalo moči, po 58 urah, 21 minutah in 24 sekundah je klonil in se predal. A kljub temu je dosegel izjemen uspeh, saj mu je v dobrih dveh dneh uspelo združiti veliko Slovencev, ki so dihali z njim in mu iskreno privoščili, da bi dosegel želeni cilj.

Ker so mnogi tudi zaradi njega prišli v Velenje, da bi ga spodbujali, in ker je ob tem dobrodelno zbiral denar za počitnice otrok iz socialno šibkih družin, za kar se je pri velenjski medobčinski zvezi prijateljev mladine zbralo več kot 15.000 evrov, so mu velenjski svetniki na predlog župana Petra Dermola podelili naziv ambasadorja Mestne občine Velenje.

Tomaž Ocvirk gre na evropsko prvenstvo in finale Zlate harmonike Ljubečna.

Goter, ki bo 1. aprila prihodnje leto praznoval abrahama, pa je že napovedal nov datum podiranja rekorda. Prihodnje leto se bo podviga lotil med 13. in 16. majem v parku Vista. »Odločil sem se, da se preizkusim še enkrat, na to se bom še bolje pripravil tako fizično kot psihično,« obljublja Goter, ki bo tudi prihodnje leto dobrodelen.

Vsak po dve skladbi

Goter ima zasebno glasbeno šolo, v kateri poučuje mlade in starejše harmonikarje – ti so se tik pred koncem pouka javno predstavili publiki na koncertu na velenjskem gradu. »V Sloveniji učim od leta 1993, v Avstriji od leta 1997. Na zaključnem koncertu je sodelovala polovica učencev iz Slovenije, polovica pa iz sosednje Avstrije. Vesel sem podpore velenjske občine, ki nam je omogočila uporabo atrija velenjskega gradu, ki je lepa kulisa in pričara res lepo doživetje. Hvaležen sem ekipi gradu pa tudi Igorju Pantnerju, ki bdi nad ozvočenjem. Koncert, ki je pritegnil veliko ljudi, je res lepo doživetje za nastopajoče, saj so se nekateri prvič predstavili publiki in domačim, sami pa se krepijo, da imajo pred nastopi čim manj treme. Šolsko leto na tak način končujemo že pet ali šest let,« pove.

Na koncertu, ki je trajal dve uri in pol, je zaigralo 26 učencev, vsak je zaigral po dve skladbi. Najmlajša je bila šestletna učenka Ina Livk iz Rečice pri Laškem, Goterjeva sorodnica. »Njen pradedek in moja stara mama sta bila brat in sestra,« razloži Goter in doda, da najstarejši učenec šteje 69 let, to je Anton Maier iz avstrijskega Leibnitza.

26 učencev je nastopilo.

»Med učenci sta tudi mlad, obetavni Valentin Erbežnik ter Tomaž Ocvirk, ki bosta šla letos na evropsko prvenstvo harmonikarjev in finale Zlate harmonike Ljubečna,« še pove Goter. Zaigral je tudi ansambel Buam von Dahoam iz Avstrije, v katerem igra harmoniko njegov učenec Thomas Milhalm.

Najstarejši učenec je Anton Maier iz Leibnitza.

Obetavni Valentino Erbežnik iz Velenja

Najmlajša učenka GŠ Goter je Ina Livk iz Rečice pri Laškem.