Turistični biser v zvokih harmonike: gost je bil Žiga Jelar (FOTO)

Dolgoletni strokovni vodja tekmovanj v igranju na diatonično harmoniko Janez Fabijan iz Besnice je podal pobudo županu občine Bled Antonu Mežanu in podžupanu Iztoku Pesrlu, da organizacijo in izvedbo tekmovanja prenesejo na Bled, in oba sta jo z navdušenjem sprejela. Tako so letošnje tekmovanje harmonikarjev v soboto prvič organizirali v Festivalni dvorani na Bledu.

32 nastopajočih se je uvrstilo na državno prvenstvo.

Prireditev je domiselno vodila Maja Tekavec. Vse navzoče je v imenu občine pozdravil podžupan Pesrl in se zahvalil Janezu Fabijanu, da bodo tekmovanja organizirana tudi v prihodnje. Vsem nastopajočim je zaželel, naj bodo prsti čim bolj lahki in čim bolj hitri ter vsem harmonikarjem čestital za prvi nastop v Festivalni dvorani na Bledu.

Klemen Rošar, predsednik Zveze diatonične harmonike Slovenije (ZDHS), je zaželel, da bi tekmovanje v prihodnje še dolgo potekalo na Bledu.

Predizbor za državno tekmovanje

Tekmovanje je bilo hkrati predizbor za 9. državno tekmovanje v igranju na diatonično harmoniko, ki bo 25. novembra v Pesnici pri Mariboru. Na državno prvenstvo se je uvrstilo 32 harmonikarjev, ki so nastopili na Bledu. V osmih kategorijah je nastopilo skupno 39 harmonikarjev in harmonikaric. S svojimi nastopi so navdušili številne gledalce, ki so uživali in jih z bučnim aplavzom tudi nagradili. Tekmovanje Zlata harmonika Bled se vključuje v praznovanje svetovnega dneva harmonike, ki je od leta 2009 vsako leto 6. maja.

Voditeljica Maja Tekavec in blejski podžupan Iztok Pesrl

Prvo tovrstno tekmovanje so organizirali leta 1929 v Ljubljani, še več pa se jih je razvilo po letu 1970. Danes je po razširjenosti diatonična harmonika na prvem mestu po priljubljenosti med vsemi glasbili. Gost tekmovanja harmonikarjev je bil Žiga Jelar, vrhunski športnik in glasbenik. Na vprašanje, kaj mu je ljubše, je odgovoril, da je za vse treba trdo delati, da se pride do rezultatov. Kmalu bo imel prvi koncert, in sicer v gradu Khislstein v Kranju, izdal pa je tudi prvi album. Za konec je dejal, da ve, kakšen je občutek, ko čakaš na rezultate.

Plakete najboljšim

Vsak tekmovalec je zaigral le eno skladbo po lastnem izboru. Tričlanska strokovna komisija, v kateri so bili predsednik Janez Fabijan, Jože Burnik in Klemen Rošar, je ocenjevala predvsem kakovost igranja in ritem, izbrali pa so najboljše harmonikarje vsake skupine. Gledalci so z glasovanjem prek SMS-sporočil izbrali Filipa Pintarja za najboljšega po izboru občinstva. Gorenjski prvak Zlate harmonike Bled pa je postal Gašper Komac iz Križev pri Tržiču.

Plakete najboljšim sta podelila župan Bleda Anton Mežan in direktor Turizma Bled Blaž Veber. Vsi tekmovalci so prejeli praktične nagrade in priznanja, najboljši trije iz vsake kategorije pa še posebne plakete. Najboljši je bil Nik Plut, v kategoriji 1B Jošt Vidergar, v kategoriji 1C pa Filip Pintar. V drugi skupini je zmagal Gašper Komac, v tretji Tjaša Lesjak, v četrti Marko Močnik, v peti pa Stane Makovec. Zmagovalec Zlate harmonike Bled 2023 je postal Filip Pintar. Klemen Rošar je za konec dejal, da ga veseli, da vse več mladih igra na diatonično harmoniko.

Strokovno komisijo so sestavljali (z leve) Klemen Rošer, Jože Burnik in Janez Fabijan. FOTOGRAFIJE: Miro Zalokar