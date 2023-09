Tudi na ptujskem festivalu dobrodelni (FOTO)

V petek zvečer se je na Ptuju, pred mestno hišo, odvijal 54. ptujski festival, ki je najstarejši slovenski narodno-zabavni festival pri nas. Letos je, poleg vurberškega, tudi edini, ki je imel tekmovalni značaj, organizatorjem, družbi Radio Tednik Ptuj, pa je uspelo v najstarejše slovensko mesto privabiti eminentne izvajalce narodno-zabavne glasbe, zaradi česar so lahko upravičeno ponosni.

»Kriza organizacije festivalov se žal poglablja in težko je pritegniti izvajalce. Naš festival pa je letos požel tolikšno zanimanje, da smo morali nekatere ansamble celo odsloviti,« je dejal direktor festivala Drago Slameršak. Odveč je bila tudi bojazen, da bi ljubitelji narodno-zabavne glasbe ostali doma, saj je bil Mestni trg povsem poln, vstopnice pa razprodane že dolgo pred dogodkom. Morda tudi zavoljo revijalnega dela, v katerem so nastopili eminentni Slovenski zvoki, eden tistih ansamblov, ki se s svojim zvenom zelo poistoveti z legendarnimi Avseniki, od katerih začetkov letos mineva 70 let. In tej obletnici so se posvetili tudi na Ptuju, kjer smo slišali kar več legendarnih Avsenikovih skladb, ob katerih so plesali člani Folklorne skupine Bolnišnice Ptuj.

Denarne nagrade za žrtve poplav

Letos se je predstavilo dvanajst ansamblov. Prvi so s skladbo Samo prijatelja nastopili Fenomeni, s skladbo Odnesi me pa Ansambel Gašperja Mirnika. Kar seješ, požanješ je bil naslov skladbe ansambla Dveh dolin, povsem poln pa je bil oder, ko so nanj stopili člani ansambla Lahov Boris s Prijatelji, ki so predstavili lastno skladbo Za prijatelje. Ansambel Lesarji so predstavili skladbo Za ustnice njene, skupina Lenarti pa skladbo V sanjah živim. Le ti je bila pesem, ki so jo letos predstavili Prisrčniki, Čebela pa skladba Ansambla Petan. Salama je naslov polke, s katero so občinstvo nasmejali Murni, Kerlci pa so blesteli z valčkom Daj mi poljube. Firbci so se predstavili s skladbo Pleši, Ansambel Andreja Bajuka pa z Zaradi tebe.

Besedila je ocenjevala komisija, v kateri so bili Lilijana Klemenčič iz Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, predstavnik družbe Radio Tednik Ptuj Jože Šmigoc ter tekstopisec Franci Smrekar, ki so nagrado za najlepše besedilo podelil Damjanu Pasariču za besedilo skladbe Odnesi me v izvedbi Ansambla Gašperja Mirnika. Strokovno komisijo za glasbo in izvedbo so sestavljali ravnatelj Glasbene šole Karol Pahor Ptuj Štefan Petek, glasbenik Igor Podpečan in član združenja SAZAS Rok Lunaček. Ti so odločili, da kipec orfeja kot najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti prejme ansambel Lahov Boris s Prijatelji, orfeja za najboljši ansambel med preostalimi zasedbami pa Firbci. Slednji so prejeli tudi nagrado za najlepšo skladbo festivala, to je skladba Pleši avtorja Roka Švaba, za katero so polovico glasov prispevali obiskovalci na Ptuju, polovico pa vsi, ki so zanjo glasovali prek spleta. Komisija je podelila tudi nagrado za najboljšo vokalno izvedbo – Korenovo plaketo. To je letos prejela Živa Žohar, pevka ansambla Prisrčniki.

V soglasju z vsemi ansambli, Društvom pesnikov slovenske glasbe in združenjem SAZAS bo organizator vse denarne nagrade, ki so jih namenili ansamblom, avtorjem in delu komisije, nakazal Rotary klubu Ptuj, ta pa bo sredstva namenil tistim, ki so oškodovani v letošnjih poplavah.

Festivalske niti sta na odru prepletala nabrušena radijca Natalija Škrlec in Marjan Nahberger, med obiskovalci pa sta se smukala Barbara Žerjav in Sašo Dobnik, ki ju poslušalci spremljajo tudi v priljubljeni radijski oddaji Orfejček.