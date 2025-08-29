Tudi med Slovenci priljubljeni Halid Bešlić v bolnišnici, koncerti odpovedani

Legendarni pevec Halid Bešlić (71) je te dni končal v sarajevski bolnišnici zaradi težav z jetri. Novica je močno prestrašila njegove oboževalce, a iz njegove ekipe prihajajo pomirjujoča sporočila. Njegov menedžer je potrdil, da je Halid stabilen in pod zdravniškim nadzorom.

»On je zdaj v bolnišnici. Kolikor vedo zdravniki, toliko vem tudi jaz. Nedavno sem bil pri njem in bom šel spet. Zgodilo se je nekaj z jetri. Ne delujejo najbolje, zdaj pa delajo na tem, da se očistijo,« je povedal za IN Magazin.

Odpovedujejo nastope

Zaradi zdravljenja so odpovedani vsi nastopi, ki so bili načrtovani v teh dneh, menedžer pa poudarja, da je to bilo nujno, da bi imel Halid mir in se izognil dodatnemu stresu. Za zdaj sicer niso odpovedali prihajajočega novembrskega koncerta v Kranju, prav tako ne decembrskega v Zagrebu.

Pevec je pri zavesti in se dobro sooča z vsem, kar ga je doletelo. »To je Halid, takšen je človek – kar koli je, tako je,« je še dodal menedžer.