Tudi letos Klubski maraton Radia Študent

Radio Študent je objavil natečaj za letošnji Klubski maraton. Nanj se lahko prijavijo mladi, še neuveljavljeni glasbeniki in glasbenice ter skupine, ki bodo med septembrom in novembrom v okviru maratona nastopali po klubskih prostorih. Prijave na natečaj sprejemajo do 17. marca. Med drugim morajo vsebovati vsaj tri avdioposnetke, naslove in besedila skladb ter kratko predstavitev skupine oziroma posameznika.

Klubski maratonci 2025 bodo izvajalke in izvajalci, ki ne glede na dosedanjo koncertno in studijsko kilometrino v idejah in glasbenem izrazu izkazujejo kreativen in kritičen pristop k ustvarjanju glasbe, so zapisali organizatorji. S turnejo bodo predstavili nove, obetavne ideje in glasove posameznikov ali skupin, ki jih bo na podlagi prijav na natečaj izbrala strokovna komisija glasbene redakcije Radia Študent.

Izvajalci bodo postali del glasbene karavane, s pomočjo katere se je širši javnosti do zdaj predstavilo že več kot sto klubskih maratoncev. Poleg koncertnih nastopov s finalnim večerom v Ljubljani bo Radio Študent izbranim izvajalcem omogočil izvedbo radijskega koncerta v živo, obsežno promocijo med maratonom in po njem ter studijsko snemanje skladb, ki bodo izšle pri Založbi Radia Študent na promocijski kompilaciji Klubski maraton 2025.