Trio Mehanika: nova sestava, stare izkušnje

Moški trio namreč igra mešanico več zvrsti oziroma alternativni rock, ki združuje elemente grungea, indie rocka, postpunka in hard rocka. »Naša glasba nosi močno čustveno in introspektivno noto, hkrati pa ohranja energijo, ki je značilna za klasične rock zasedbe. Njena posebnost je mešanje različnih vplivov. Glasba Mehanike se ne omejuje le na šablonske zvrsti, ampak gradi mostove med nostalgijo in sodobnostjo. Minljivost, razsvetljenje in opazovanje družbe vsebinsko dajejo naši glasbi globino, ki pritegne ljubitelje klasičnih in sodobnih rock podzvrsti,« pojasnjuje Sašo Marn. Skupina je nastala iz preprostega razloga, notranje želje po izražanju svoje umetnosti, brez kompromisov in zavor v lastni ustvarjalnosti.

Fantje sicer izhajajo iz različnih skupin, v katerih so igrali prej. Vokalist in bas kitarist Boštjan Meh je bil v Carpe diem in exBO!, bobnar Sašo v Folk idolih in Orleku, kitarist in back vokalist Damjan Kuzmijak v skupinah Pop Design in Rok'n'band. Zdaj so si nadeli nevsakdanje ime, s katerim želijo sporočiti, da njihovo delo pomeni vseobsegajoči mehanizem, s katerim bi z osvajanjem nekih lekcij prišli na naslednji, še višji nivo. Skupina je izdala novo pesem Komedija.