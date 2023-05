Tridnevno koncertno doživetje v prestolnici

Ljubljanski grad je že tradicionalno prizorišče festivala Godibodi, ki je postal sinonim za kakovostno glasbo in celovito koncertno doživetje. Prireditev tako že od leta 2008 vseskozi odpira prostor sveži in še neuveljavljeni slovenski glasbi. Edinstven glasbeni projekt je v minulih letih delovanja pod taktirko Janeza Dovča, vsestranskega glasbenika in umetniškega vodje festivala, in v produkciji Ljubljanskega gradu povezal številne vrhunske slovenske glasbenike.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Javni zavod Ljubljanski grad