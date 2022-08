Trideset let Ansambla Igor in zlati zvoki

Leta 2013 so v Kirschenhalle Hitzendorf pri Gradcu prejeli najvišje prestižno evropsko glasbeno priznanje oberkrainer award.

Konec aprila so člani Ansambla Igor in zlati zvoki iz Zagorja pripravili prvi koncert v sklopu praznovanja 30-letnice delovanja, in to v gostilni Avsenik v Begunjah. Tam so predstavili nekatere svoje največje uspešnice pa tudi številne zlate viže Ansambla bratov Avsenik. Vodja ansambla je vseh 30 let, ki je bil tudi član zadnje originalne zasedbe Ansambla bratov Avsenik, in tudi minuli konec tedna, ko je potekal Avsenikov festival, je v Begunjah raztegnil meh svoje harmonike. Osrednji koncert ob praznovanju 30-letnice ansambla je tik pred vrati. Ta bo namreč v četrtek, 1. septembra, ob 19. uri v Poletnem gledališču Studenec pri Domžalah, ob jubilantih pa bodo na odru stali Štirje kovači, trenutno najstarejši še delujoči narodno-zabavni ansambel pri nas, ki se je s tem dosežkom vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov, ter Modrijani. Koncert bo povezoval

Jelka Hafner in David Duh se vokalno odlično dopolnjujeta.

V vseh teh letih je Igor Podpečan skomponiral veliko skladb, za svoj ansambel in za druge. Številne njegove viže so bile nagrajene na festivalih, zato niti ne preseneča, da se je kakšna malce pozabila. »Ja, res se zgodi, da v treh desetletjih ansambel kakšne svoje skladbe ne zna več zaigrati na pamet. Zato je letos med nami resnično zabavno. Odkrivamo, kaj vse imenitnega smo igrali, prepevali in posneli na svojih 25 albumih za slovensko in 17 za nemško tržišče ter na nastopih na toliko odrih, da smo jih nehali šteti. Včasih poslušamo kaj starega, se pohvalimo za nazaj in kakšne skladbe skoraj ne znamo več tako odlično izvesti, kot smo to naredili pred leti. Ob kakšni pa se tudi nasmejemo in jo nato v kakšnem delu posodobimo,« priznava Igor Podpečan, ki se jubilejnega koncerta tako kot vsi drugi njegovi glasbeni sopotniki že zelo veseli.

Na njem bodo predstavili številne zimzelene uspešnice, tudi valček Zlatolaska, ki je postal najlepši valček Slovenske polke in valčka leta 1998, pa Naš ata ni copata, ki se je prikupila mnogim, Deklica s črnimi očmi, Čestitke in pozdravi, Gasilec moj, Jaz lunco vprašal bom, Kavboj Joe, Labodi na Blejskem jezeru, Zakaj si tak štor, Piranski zaliv, Halo Evropa, Najlepši cvet moje ulice in še bi jih lahko naštevali. »Da pa ne bomo samo obujali spominov, skrbno pripravljamo tudi nekaj novih skladb,« razkriva Podpečan. Na osrednjem slavnostnem koncertu ne bo manjkalo spominov na pripetljaje z odrov, poti na nastope, doživetij. Po Sloveniji in tujini se bo sicer v prihodnjih mesecih zvrstilo še nekaj koncertov.

V Avstriji prejeli glasbenega oskarja

Ansambel je začel delovati leta 1992. Prej je vodja Igor Podpečan, kot že rečeno, igral bariton in bas v zadnji zasedbi Ansambla bratov Avsenik. Ko so Avseniki prenehali igrati, je vzel v roke harmoniko in ustanovil lasten ansambel. Kar trikrat so nastopili v sloviti televizijski oddaji Karla Moika Musikantenstadl, gostovali v najbolj znanih radijskih in televizijskih glasbenih oddajah po Sloveniji in na tujem ter ustvarili na desetine zimzelenih uspešnic.

Igor Podpečan, vodja ansambla, harmonikar in pozavnist, je skomponiral na desetine skladb.

V letih 2002 in 2006 so bili na turneji po ZDA in Kanadi. Leta 2007 so v Atenah igrali na veliki promocijski prireditvi Slovenski dnevi v Grčiji, na kateri so bili prisotni vsi pomembnejši predstavniki iz obeh držav. Septembra 2007 so ob 15. obletnici znova nastopali po ZDA in Kanadi, koncert iz Toronta pa je naslednjo noč slišala vsa Slovenija, saj je posnetek predvajalo združenje slovenskih radijskih postaj.

Leta 2002 so prejeli nagrado slovenski rubinasti slavček, njihova pevka Jelka Hafner pa je bila izbrana za naj pevko domače glasbe v letih 2000 in 2002. Leta 2013 so v Kirschenhalle Hitzendorf pri Gradcu prejeli najvišje prestižno evropsko glasbeno priznanje oberkrainer award, glasbenega oskarja, s katerim se poklonijo najboljšim izvajalcem, ki igrajo po vzoru Avsenikov. Danes zasedbo poleg harmonikarja in pozavnista ter vodje ansambla Podpečana sestavljajo še basist in baritonist Martin Frece, čigar oče Vinko je bil član prve zasedbe ansambla, pa trobentač Boštjan Lašič, čigar oče Slavko je bil prav tako član prve zasedbe, kitarist je Mike Orešar, doma iz Toronta v Kanadi, od koder se je preselil v Slovenijo, profesor saksofona in klarinetist je Zmago Tkavc, pevka in violinistka je Jelka Hafner, zadnji pa se je ansamblu pridružil pevec David Duh, ki obvlada tudi igranje na kitaro.