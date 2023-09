Tri leta pred smrtjo legendarni hrvaški pevec doživel tragedijo

Kot smo poročali tukaj, je po dolgi bolezni v 74. letu starosti danes umrl legendarni hrvaški pevec Milo Hrnić. Hrnić je v svoji dolgi glasbeni karieri izdal 20 albumov in več kot 200 pesmi ter slavil na številnih festivalih. Vendar mu v življenju ni bilo samo z rožicami postlano.

Največja tragedija ga je zadela leta 2020, ko mu je med spanjem umrl sin. Takrat je ravno snemal nov album, ki pa ga zaradi smrti sina ni hotel izdati. Želel se je posvetiti samo žalovanju, in to znotraj svoje družine. Na srečo mu je ob strani stala žena Dubravka, ki je bila, kot je povedal v veliko intervjujih, največja ljubezen njegovega življenja.

V intervjuju, ki ga je ob smrti objavil Jutarnji, je povedal, da je bil najbolj srečen takrat, ko so bili vsi okoli njega srečni in so se dobro počutili. Ponosen je bil na svojo pozitivno energijo, ki ga je spremljala celo življenje, nekoliko manj pa mu je bilo všeč, da je bil tako odprt in zaupljiv, saj je zaradi tega večkrat trpel.

Pevec, ki je pri prijateljih najbolj cenil iskrenost, je bil tudi sam resnicoljuben. Kot je povedal v enem izmed intervjujev, bi se sam zlagal samo v primeru, da bi s tem nekomu rešil življenje. Za svoj največji dosežek v življenju je označil dejstvo, da je do vseh uspehov prišel sam. Najhujše, kar je preživel, pa je bilo po njegovem mnenju vojna in obstreljevanje Dubrovnika.