Tri generacije združile moči

Posneli so tudi videospot.

Ded očeta, oče sina je slovenskega vzgojil, kaj pomeni domovina, od otroštva ga učil.

, sicer tudi trobentar zasedbe S.O.S. kvintet, njegova žena, odlična pevka, njun sin, ki prav tako odlično igra trobento, ter Anejev dedekso združili moči in posneli skladbo z naslovom Naša pesem.Družina Gorenjak ponosno predstavlja pesem, ki združuje tri generacije. Največ pa pove že sam refren, ki gre takole: »Ded očeta, oče sina je slovenskega vzgojil, kaj pomeni domovina, od otroštva ga učil.« Pevki Veri Trafella, ženi Andreja Gorenjaka in mamici Aneja Gorenjaka, se je v zasedbi pridružil še član tretje generacije, Anejev dedek Jože, in tako je nastala prava družinska glasbena zgodba z naslovom Naša pesem.Melodijo zanjo je prispeval Andrej Gorenjak, besedilo je delo, aranžma pa. Za piko na i pa so posneli še videospot. Producent je bil, pri snemanju pa so sodelovali Aljaž Jelen kot kitarist, basist je bilin harmonikar, sicer vsi glasbeni sodelavci Andreja Gorenjaka, ki je v zasedbi S.O.S. kvintet poznan kot odličen trobentar. Čeprav so mu bili v otroštvu bližji rock ritmi, je poslušal tudi Alpski kvintet in tako vzljubil različne sloge glasbe, tudi narodno-zabavno, ki jo zdaj igra.Najbolj ponosni pa so vsi Korošci trenutno na mladega Aneja, ki se uvršča med najboljše trobilce na svetu. Nedavno je namreč zmagal na mednarodnem tekmovanju American Youth Competition, ki se je odvijalo prek spleta, in v kategoriji vseh trobil ter na vseh starostnih stopnjah zbral najvišje število možnih točk. Ni čudno, ko pa mu je bila glasba položena že v zibelko. Anej je član Pihalnega orkestra Železarjev Ravne na Koroškem, Mladinskega pihalnega orkestra in komorne skupine trobil. Da pri Gorenjakovih doma veliko muzicirajo, pa so zdaj dokazali tudi s prvo družinsko skladbo.